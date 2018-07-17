Daley Blind, eski takımı Ajax’a döndü

Ajax, Blind ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Ajax, eski futbolcusunu takıma kazandırdı. Hollanda takımı, Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da oynayan savunma oyuncusu Daley Blind‘i kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, transferin 16 milyon Euro’ya gerçekleştiği aynı zamanda bu miktar değişkenlere göre 20.5 milyon Euro’ya çıkabileceği belirtildi. Kırmızı-beyazlılar, Blind ile 30 Haziran 2022’ye kadar sözleşme imzaladı.

Blind, 2014 yılında 17.5 milyon Euro’ya Manchester United’a transfer olmuştu. 28 yaşındaki futbolcu, Manchester’da toplamda 141 resmi maça çıktı.