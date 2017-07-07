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07 Temmuz 2017 11:43

Dallas, Nowitzki ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

NBA Batı Konferansı ekiplerinden Dallas Mavericks, 39 yaşındaki Alman yıldızı Dirk Nowitzki ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Dallas, Nowitzki ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

07 Temmuz 2017 11:43


NBA’de yıllardır forma giyen Alman yıldız basketbolcu Dallas Mavericks, 39 yaşında olmasına rağmen oynamaya devam ediyor. Nowitzki, Dallas Mavericks ile yola devam kararı aldı. Dallas’ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Alman oyuncu ile 10 milyon Dolar karşılığında 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Nowitzki, 19 sezondur formasını giydiği Dallas’ta 2011 NBA Finalleri’nde Miami Heat’e karşı şampiyonluk yaşamıştı.


Alman oyuncu, bu sezon NBA’de 21.7 sayı, 7.8 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.




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