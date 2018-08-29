Fenerbahçe’de yeni transferler Michael Frey ve Diego Reyes için imza töreni düzenlendi. İmzalar öncesinde konuşan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, transferlerde kendi kuralları olduğunu ifade ederek, “Fakat bir de uygulamamız gereken başka kurallar var. Önemli olan oyuncuları izlemenizdir. İstediğiniz kadar izleyin ama müsait değillerse, getiremezseniz anlamı yoktur. Bizim şimdiye kadar yapmış olduğumuz transferler keşfe, scouta, aylarca maç izlemeye dayanıyor. Hiçbir transfer son anda alınan transferler değil. Diego almak istediğimiz stoperdi. Oyuncuyu istersiniz bulursunuz ama anlaşma yapmak zaman alır. Çok isteyen vardı, o yüzden Diego’yu buraya getirmemiz haftalar sürdü” dedi.

“Sol ayak ihtiyacımız vardı ve Ayew’i getirdik”

Takımda sol ayaklı bir oyuncuya ihtiyaçları olduğu için Ayew’i transfer ettiklerini söyleyen Comolli, “Hasan Ali ve İsmail Köybaşı var. Sol ayaklı oyuncular getirmek hedeflerimiz arasında. Olursa iyi olur ama bir zorunluluk da değil. Diego’nun sağlayacağı avantaj sağ ve sol stoper olarak oynayabiliyor olması” ifadelerini kullandı.

“Çalışmalarımız devam ediyor”

Çok öncesinden hedefledikleri 7 oyuncuyu kadroya kattıklarını belirten Damien Comolli, “Transfer dönemi devam ediyor. Giuliano ve Josef gibi iki önemli oyuncuyu gönderdik ve halen 2-3 farklı pozisyon için çalışmalarımız devam ediyor. Transfer döneminin çok öncesinde transfer yapabilirdik” şeklinde konuştu.

“Transferdeki zamanlama bizden kaynaklanmıyor”

Transferdeki zamanlamanın kendilerinden kaynaklanmadığını anlatan Comolli, “Üç taraf var. Almak isteyen taraf, satmak isteyen kulüp ve oyuncu. Almak isteyince satmak zorunda olan kulüp işlerimizi kolaylaştırmıyor. İstediğimiz oyuncular çok teklif alan oyuncular. O yüzden gecikmeler yaşandı. Giuliano ve Josef’i geç zamanda sattığımız için de transfer piyasasının bize yaptığı bir rötar söz konusu oldu” dedi.

“Cocu ile ilgili çıkan haberler doğru değil”

Teknik Direktör Cocu’nun istifa edebileceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını dile getiren Comolli, “Uyumlu çalışıyoruz. Kendisiyle günde 2 defa birebir görüşüyoruz. Aramızda saygıya dayanan bir ilişki var. Böylesine bir hocayla çalıştığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

“UEFA ile bir anlaşmamız var”

UEFA ile Fenerbahçe’nin imzaladığı bir anlaşma olduğunu vurgulayan Damien Comolli, “Katı kurallara dayanıyor. Buna uymak zorundayız. İkisini sattık, esneklik sağladı ama UEFA’nın şart koştuğu kurallar var. Paramız var. UEFA ile yaptığımız işbirliğinden memnunuz” dedi.

“Soldado’nun sakatlığı şanssızlık”

Soldado’nun yaşadığı sakatlığın şanssızlık olduğunu belirten Comolli, “Slimani’yi getirdik, isteğimiz ilk Benfica maçında oynamasıydı. Leicester bırakmadı. O yüzden ilk maçta oynatamadık. İstediğimiz, hedeflediğimiz 7 oyuncuyu takıma kattık. Bence olumlu bir transfer dönemi geçiriyoruz. Benfica maçlarına bakarsak tutku, arzu ve takım ruhunu yansıttık. Mağlubiyeti santrfora bağlamamak gerekiyor” diye konuştu.