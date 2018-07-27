Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 15:25

Damien Comolli: “Ayew çok enerjik ve yetenekli”

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, yeni transfer Andre Ayew’in çok enerjik ve yetenekli olduğunu belirterek, Teknik Direktör Cocu’nun da Ayew takım görmek istediğini söyledi.

Damien Comolli: “Ayew çok enerjik ve yetenekli”

27 Temmuz 2018 15:25


Fenerbahçe’nin Swensea City’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Ayew’in basın toplantısında Sportif Direktör Damien Comolli açıklamalarda bulundu. Andre Ayew ile bir yıllık sözleşme imzaladıklarını söyleyen Comolli, “Kulübümüzün lehine satın alma opsiyonlu. Gerçekten çok önemli bir takviye oldu hücum hattına. Cocu da takımda kendisini görmek istiyordu. Bugün kişisel idman yapıp, yarın takıma katılacak. Kendisi hazır bir şekilde geldi. 1 senelik bizde kiralık oynayacak. Andre Ayew çok yönlü bir oyuncu. Çok enerjik ve yetenekli. Siz bir oyuncuya Fenerbahçe’ye niye geldin diye sorarsanız o kazanmak için diyecektir. Ayew her iki kanatta oynamayı seven ve faydalı olabilecek bir isim. Premier Lig’de de Ayew çok iyi oynadı. Feyenoord maçı bizim futbol felsefemiz hakkında bir mesaj verdi. Ayew’in hücumdaki zenginliği hocamızın istediği özellikleri sağlıyor. Takımızda başarılı olacağına eminim” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç