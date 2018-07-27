Damien Comolli: “Ayew çok enerjik ve yetenekli”

Fenerbahçe’nin Swensea City’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Ayew’in basın toplantısında Sportif Direktör Damien Comolli açıklamalarda bulundu. Andre Ayew ile bir yıllık sözleşme imzaladıklarını söyleyen Comolli, “Kulübümüzün lehine satın alma opsiyonlu. Gerçekten çok önemli bir takviye oldu hücum hattına. Cocu da takımda kendisini görmek istiyordu. Bugün kişisel idman yapıp, yarın takıma katılacak. Kendisi hazır bir şekilde geldi. 1 senelik bizde kiralık oynayacak. Andre Ayew çok yönlü bir oyuncu. Çok enerjik ve yetenekli. Siz bir oyuncuya Fenerbahçe’ye niye geldin diye sorarsanız o kazanmak için diyecektir. Ayew her iki kanatta oynamayı seven ve faydalı olabilecek bir isim. Premier Lig’de de Ayew çok iyi oynadı. Feyenoord maçı bizim futbol felsefemiz hakkında bir mesaj verdi. Ayew’in hücumdaki zenginliği hocamızın istediği özellikleri sağlıyor. Takımızda başarılı olacağına eminim” şeklinde konuştu.