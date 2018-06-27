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27 Haziran 2018 20:25

Damien Comolli: “Bizim ihtiyacımız olan başarılı bir transfer dönemi geçirmek”

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, “Bizim ihtiyacımız olan başarılı bir transfer dönemi geçirmek” dedi.

Damien Comolli: “Bizim ihtiyacımız olan başarılı bir transfer dönemi geçirmek”

27 Haziran 2018 20:25


Fenerbahçe’nin yeni Teknik Direktörü Phillip Cocu’nun imza töreninde transfer konusunda açıklamalarda bulunan Damien Comolli, “Birçok oyuncu ile adımız geçiyor. Biz doğru anda bu açıklamayı doğru buluyoruz. Gerek Cocu gerekse ben birçok oyuncuyu izliyoruz. Hocamızın beğendiği oyuncular var. Bizim ihtiyacımız olan başarılı bir transfer dönemi geçirmek. Bunun için transferde bu gizliliğin sağlanması gerekir” diye konuştu.



“Cocu kesin anlaşma olmadan öncede çok sayıda maç izledi”


Fenerbahçe’nin geçen sezonki 46 maçının 40’ını izlediğini ve güçlü ile zayıf yanlarını bildiğini belirten Damien Comolli, “Bazı oyuncularla konuşma fırsatı buldum. Daha önceden tanıştığım oyuncular var. Takımı oluşturan en önemli etken konuşmak. Cocu ile de konuşmalarımız oldu. İlk günde beri nasıl takım oluşturabiliriz diye konuşuyoruz. Cocu kesin değilken çok fazla sayıda maç izledi ve oyuncuları biliyor” şeklinde konuştu.




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