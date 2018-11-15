Damien Comolli: “Koeman ile devam etmek istediğimizi kendisine söyledik”

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Hollandalı çalıştırıcı Erwin Koeman'a güvendiklerini, onunla devam etmek istediklerini kendisine söylediklerini belirtti.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Galatasaray maçından son lig maçına kadar olan gelişimden oldukça memnun olduklarını ifade eden Comolli, “İyi bir performans sergiledik. Son 3 maçta önemli olan şey takımda artık bir tutarlılık ve devamlılığın olması oldu” dedi.

“Erwin Koeman'a güveniyoruz”

TFF'nin kurallarını çok iyi bildiklerini anlatan Comolli, “Trabzonspor maçı öncesinde teknik direktör konusunda son durumu açıklayacağız. Koeman'a güvendiğimizi, devam etmek istediğimizi, bize en uygun isim olduğunu kendisine söyledik. O da bizim neler düşünüp, hissettiğimizi gayet iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

“Oyuncuları ödüllendirmek istersem özel olarak yaparım”

Oyuncuları ödüllendirmek isterse bunu özel olarak yapmak istediğini anlatan Comolli, “Kötü bir durum varsa bunu da özel olarak, yüz yüze yaparım. Burada takım ya da oyuncu ayırt etmem. Benim samimi olduğumu bilmelerini isterim. Bazı gol sevinçlerinde çıldırıyorum ama bazılarında da susuyorum. Başka şeyler düşünebiliyorum takımla ilgili. Ayew'in son golünde ve Frey'in gollerinde çok sevindim. Çünkü Frey bunu hak ediyor. Saha içinde her şeyi yapıyor” şeklinde konuştu.

“Barış ve Berke çok iyi çalışıyor”

Fenerbahçe'nin genç futbolcuları Barış ve Berke hakkında da konuşan Damien Comolli, “Barış bizim kendisiyle ilgili ne düşündüğümüzü çok iyi biliyor. Kötü gidişte oynaması onun gibi genç bir oyuncu için öz güven kaybı olabilirdi. Onu 'yakmak' istemedik. Çok iyi çalışıyor. İlerleyen zamanlarda forma şansı bulacaktır. Berke inanılmaz çalışıyor. İdmanlarda bazen akıl almaz kurtarışlar yapıyor. Kendisi gelecek hafta U19 Milli Takımı'yla Antalya'da sahaya çıkacak. Ben de o maçı tribünden takip edeceğim” diye belirtti.

“Ozan Tufan çok yetenekli”

Ozan Tufan ile alakalı soruya cevap veren Comolli, “Ozan Tufan oynamak istiyor. Kendisi çok yetenekli. Ama kariyerinin devamı kendi elinde. Ozan'a potansiyelini göstermesi için elimden geleni yapacağımı defalarca söyledim” açıklamasında bulundu.