Fenerbahçe, Leicester City’den Islam Slimani’yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Başarılı futbolcu için Ülker Stadı’nda düzenlenen imza töreninde konuşan Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Slimani’nin gelmesiyle birlikte bu sezon transferdeki 5. imzayı attıklarını söyleyerek, “Leicester City ile Islam’ın kiralık olarak transferi için anlaştık. Islam Slimani 31 Mayıs 2019 tarihine kadar bizimle olacak. Onu buraya getirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. İlk günden itibaren öncelikli istediğimiz oyuncuydu. O da Fenerbahçe’ye gelebilmek için motive ve istekliydi. Kulüpte son derece yoğun bir çalışma yürütüyoruz, cumartesi günü oynayabilmesi için evraksal işlemler var. Bunları halledip cumartesi günü oynamasını sağlama gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Slimani ile Benfica maçından önce görüşüyorduk”

Islam Slimani’yi Benfica maçından önce takıma katmış olmaları durumunda skorun nasıl şekilleneceği hakkında bir şey söylemenin güç olduğunu aktaran Comolli, “Bize gol atabilecek şanslar geldi ve bazen şanssız dakikalar yaşadık. Sonuç farklı olur muydu, kesinlikle zor. Biz Islam’ı Benfica’yla ilk maçı oynamadan gelmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Benfica’dan günler önce buraya getirme çabası içine girmiştik. 3 paydaş var transferlerde. Oyuncuyu almak isteyen kulüp ve biz önceden anlaşmıştık. Ancak oyuncuyu satan kulüp henüz o noktaya gelmemişti. Biz de bunları zorlayacak durumda değildik. Islam Slimani Fenerbahçe’ye gelmek için büyük bir motivasyon ve arzu gösterdi. Her gün beni arayıp konuşuyordu. Buraya kesinlikle gelmek istediğini aktardı. Ama Leicester’ın bakış açısı var. Bir anlaşma yapmak istemiyorlardı. Parayla alakası olan bir durum değildi. Sadece konuşmak bile istemiyorlardı ayrılmasıyla alakalı” diye konuştu.

“Emre Akbaba iyi bir oyuncu”

Fransız basınında çıkan Emre Akbaba haberleri ilgili de konuşan Comolli, şunları söyledi:

“Sizlerin yaptığınız çalışmaları takip ediyorum. Dedikodularla ilgili herhangi bir görüş belirtmeyeceğim. Emre Akbaba iyi bir oyuncu ama bunun dışında farklı bir şey söyleyemeyeceğim. Bunun dışında bir şey diyemem” şeklinde konuştu.

“FFP’ye uymaya çalışıyoruz”

Financial Fair Play’de kurallar çerçevesinde kalmaya çalıştıklarını söyleyen Damien Comolli, “UEFA yetkilileriyle iletişimimizi kuruyoruz. Doğru yoldayız. Başkan da daha önce açıkladı. Türkiye’de futbolla ilgilenen herkes çok büyük bir sınırlamalar içerisinde olduğumuzu biliyor. Kulübün içindeki finansal durum belli. Aniden bir şeyler gelişebilir ancak kurallar çerçevesinde gerçekleşecek” açıklamasında bulundu.

“Oyuncuların Premier Lig’den gelmesi tesadüf”

Takıma katılan oyuncuların Premier Lig’den geliyor olmasının sadece tesadüf olduğunu anlatan, “Biz Avrupa’daki her pazarı takip ediyoruz. İsviçre’de de bunu söylemiştim. Elimizde bir liste var ve bu listeyi takip etmeye çalışıyoruz. Çok çok iyi tanıdığımız oyuncular var o listede. Bir sonraki transfer nereden gelecek söyleyemem. Önümüze çıkan fırsatlar böyle oldu. Herhangi bir transfer illa İngiltere’den olacak diye bir durumumuz yok” ifadelerini kullandı.

“Alper çok iyi bir performans gösterdi”

’Benfica maçına forvetsiz çıkıldı’ haberlerinin Alper Potuk’a haksızlık olduğunu sözlerine ekleyen sarı-lacivertlilerin sportif direktörü, şöyle konuştu:

"Bence çok iyi bir performans gösterip gol attı. Belki onun pozisyonu 9 numaraya evrilecek. Salı günkü Alper’in performansını göz ardı etmemeliyiz. Fernandao ile ilgili bir karar verirken birçok faktör vardı. Haziran ayına dönsek yine aynı kararı verirdik. Doğru zamanda doğru hamleyi yaptık.”

“Salih Uçan kiralık olarak Empoli’ye gitti”

Salih Uçan’ın Empoli’ye kiralık olarak gittiğini ve satış opsiyonunun İtalyan kulübünde olduğunun altını çizen Comolli, “Herhangi bir oyuncuyu satmak mecburiyetinde değiliz. FFP’nin izin verdiği ölçüde bu parayı harcıyoruz. Şu anda düşündüğümüzde herhangi bir mecburiyetimiz yok. Hala arayışlarımıza devam ediyoruz. Ne istediğimizi biliyoruz ve bu isteklerimizi oyuncu satmadan gerçekleştirmeyi biliyoruz. Ozan Tufan’ı gönderme düşüncemiz yok. Kendisi milli bir oyuncu. Kendisini satma düşüncemiz yok” dedi.

“Salı günü atmosfer çok farklıydı”

Süper Lig’in ilk haftasında 11 Ağustos Cumartesi günü Ülker Stadı’nda oynanan Bursaspor maçından sonra Benfica karşılaşmasındaki atmosferin çok iyi olduğunu dile getiren Damien Comolli, “Salı günü atmosfer çok farklıydı. İnanılmaz bir destek vardı. Son derece etkilendim. Başkan ve yönetimle takım ve taraftarlar arasındaki bağ çok güzeldi. Taraftarlar maçtan sonra uzun süre beklemeleri kariyerimde görmediğim bir şey. Takım ve oyuncular için son derece duygusal anlardı. Taraftarların bu desteklerini her bir oyuncuya aynı şekilde göstermeleri gerekiyor. Ne birileri daha fazla hak etti ya da negatif gelinmesi hak etti. Kadroda olan 18 oyuncu da ellerinden gelen her şeyi yaptılar” şeklinde konuştu.

“Biz UEFA ile iletişim haldeyiz”

FFP kuralları çerçevesinde UEFA ile iletişim halinde olduklarını belirten Comolli, “UEFA ile FFP için görüşüyoruz. Herhangi bir rahatlık, genişlik sağlamadılar. Kuralları aynı şekilde takip ediyoruz. Anlaşmaları takip ediyoruz. Onlara bir sorumuz olduğunda soruyoruz. Ama oyuncu alabilmek için oyuncu satma zorunluluğumuz yok, anlaşmamız doğrultusunda ilerliyoruz. Bir oyuncu satarsak hakkımız olduğu için satacağız. Hem başkanımız, hem asbaşkanımız, hem ben en iyi şekilde bu diyalogları yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.