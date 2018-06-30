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30 Haziran 2018 23:54

Damir Dzumhur, Turkish Airlines Antalya Open’da şampiyon

Turkish Airlines Antalya Open’da bugün oynanan tekler finalinde Damir Dzumhur, Adrian Mannarino’yu 6-1, 1-6, 6-1 ile yenerek kariyerinin üçüncü şampiyonluğunu kazandı.

Damir Dzumhur, Turkish Airlines Antalya Open’da şampiyon

30 Haziran 2018 23:54


Karşılıklı alınan servislerle başlayan ilk sette, turnuva 2 numarası Dzumhur, dördüncü oyunda tempoyu arttırdı. Mannarino’nun servisini kusursuz bir şekilde sıfıra karşı kıran Bosnalı raket, 3-1’i yakaladıktan sonra iyice rahatladı. İlk sette ilk servislerinden yüzde 79 puan çıkartan Dzumhur (Mannarino %36), sadece 26 dakikanın sonunda 6-1 ile ilk seti kazanıp, final maçına iyi bir giriş yaptı.


İkinci sete daha agresif başlayan geçen senenin finalisti, turnuva 1 numarası Adrian Mannarino, ilk üç oyunda 3-0’ı yakaladı. Bu bölümde daha iyi servis atan ve maçtaki kontrolü eline alan Fransız raket, ikinci seti 6-1’lik skorla kazanarak maçı final setine taşıdı.


İkinci sette moral bozukluğu yaşayan ve seti çok kolay kaybeden Damir Dzumhur, seyircinin de desteğini alarak final setine çok iyi başladı. Setin dördüncü oyununda Mannarino’nun servisini rahatça kıran Dzumhur, sonrasında kendi oyununu da kazanınca 4-1’i yakaladı. Mannarino, ilk sette olduğu gibi bu bölümde de bir türlü oyuna giremedi. Son sette 1-1’den sonra üst üste beş oyun kazanan Dzumhur, 1 saat 25 dakikanın sonunda 6-1’lik üçüncü set skoru ile Turkish Airlines Antalya Open’da şampiyon oldu.


Kariyerinin üçüncü tekler zaferini elde eden Damir Dzumhur, bu şampiyonlukla birlikte kariyer basamağı olan ATP 26’ıncılığına kadar yükselirken, 76 bin Euro’nun da sahibi oldu. Maçı 8 ‘ace’ ile kapatan Dzumhur, kariyerinde ilk kez çim zeminde şampiyon oldu.




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