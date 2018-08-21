Damlaya damlaya 665 bin TL bağış toplandı

Bağış kumbaralarının dijital versiyonunu oluşturan bir sosyal girişim olan Yuvarla 2014 yılında e-ticaret alışverişlerinde küsüratların bağışlanmasını sağlayarak yola çıkmıştı. Uygulamayı ilk hayata geçiren Boyner Grup şirketi Morhipo.com, müşterilerine alışveriş tutarının küsüratını Yuvarla ila bağışlama imkanı sunmuştu. Boyner Grup’un e-ticaret sitelerinin ardından pek çok sitede hayata geçen Yuvarla, iş modelini değiştirerek artık tüm harcamalarda bağışı mümkün kıldı.

Bu yıl dördüncü yaş gününü kutlayan Yuvarla, banka ve kredi kartlarıyla yapılan tüm giyim, restoran, market gibi fiziksel ve online harcamalara ait küsuratlı tutarların tama yuvarlanarak yalnızca aradaki kuruşların seçilen sivil toplum kuruluşuna bağışlanmasını sağlıyor. Bu süreçte Boyner Grup’un sosyal girişimcileri destekleyen Buluşum platformundan da destek alan Yuvarla hızla büyümeye devam ediyor.

Bağışlar damlaya damlaya 700 bin TL’ye yaklaştı

Yapılan açıklamaya göre2014’ten bu yana gerçekleşen 903 bin 718 işlemin küsüratları sayesinde toplamda 665 bin TL bağış toplandı. Yuvarla aracılığıyla toplanan bu tutar, Kızılay’dan TEMA’ya, Tohum Otizm Vakfı’ndan AKUT’a 17 farklı STK’ya aktarıldı.

Bir kullanıcı ayda ortalama 4 TL bağışlıyor, potansiyel 1.1 milyar TL

Sosyal girişimci Erdi Yerebasmaz ve Emre Danacı’nın kurduğu ‘Yuvarla’ sayesinde Türkiye’de bireysel bağış alışkanlığı yaygınlaşıyor. Yuvarla üzerinden bir kişinin aylık olarak bağışladığı kuruşların toplamı 4 TL’ye yaklaşıyor. Ancak 1 milyon kişinin her ay bu bağışı yaptığını düşünsek, her ay 4 milyon TL’nin sivil topluma aktarılması mümkün olabilir.

Yuvarla’nın destekçilerinden Bankalararası Kart Merkezi (BKM)’nin verilerine göre Türkiye’de tüm kartlı harcamaların yalnızca kuruşlarını ‘Yuvarlarsak’ ortaya çıkan yıllık kaynak 1.1 Milyar TL. Bu rakam her yıl 900 bin çocuğun daha iyi bir eğitim alması için burs vermeye yeterli.

En çok sağlığa bağış yapılıyor

Yuvarla üzerinden toplanan 903 bin 718 adet bağış incelendiğinde Türkiye’de bağışçıların en çok sağlık alanına destek verdiği görülüyor. Yapılan bağışların oranları sırasıyla; sağlık yüzde 39,71, eğitim ve gençlik yüzde 28,08, çevre yüzde 17,87, afet ve insanı yardım yüzde 14,,34 olarak kaydedildi.

Açıklamaya göre yine bu sayede Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) için 172 bin 284 TL bağış yapıldı. Bu bağış, KAÇUV Aile Evi’nde tedavisi süresince ortalama 6 ay konaklayan 33 çocuğun giderlerini karşılıyor. TEMA için 96 bin 336 TL bağış toplandı. Bu tutar yaklaşık 66 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın ağaçlanmasına yetiyor. Yuvarlanan kuruşlar Koruncuk Vakfı’na 58 bin 739 TL olarak yansıdı, hayat kurtaran AKUT’a ise 46 bin 240 TL bağış sağlandı.

Yuvarla 17 kuruluşa yardım imkanı sunuyor

AKUT - Arama Kurtarma Derneği

AÇEV - Anne Çocuk Eğitim Vakfı

Darüşşafaka Cemiyeti

WWF Türkiye - Doğal Hayatı Koruma Vakfı

IHH - İnsani Yardım Vakfı

KAÇUV - Kanserli Çocuklara Umut Vakfı

TEMA Vakfı

Tohum Otizm Vakfı

TOG - Toplum Gönüllüleri Vakfı

Türk Eğitim Derneği

TEV - Türk Eğitim Vakfı

TEGV - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

KORUNCUK -Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı

TOFD - Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği

Yeşilay Cemiyeti

Türk Kızılayı

UNICEF Türkiye Milli Komitesi

Yuvarla’yı nasıl kullanabilirsiniz?

Açıklamada söz konusu uygulamanın nasıl kullanılabileceğin dair şunlar kaydedildi: “Yuvarla.com adresine girin veya Yuvarla uygulamasını akıllı telefonunuza indirin. Kuruşlarınızla destek olmak istediğiniz dernek veya vakfı listeden seçin. Banka / kredi kartının yalnızca ilk 6 ve son 4 hanesini Yuvarla’ya tanımlayın. Artık ne zaman küsuratlı bir harcama yaparsanız, küsuratlarınızı tamamlayacak kuruşlar doğrudan seçtiğiniz kuruma bağışlanacak.Dilerseniz aylık toplam bağışlamak istediğiniz tutarı seçebilir, üst limit koyabilirsiniz.”