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19 Mayıs 2018 15:14

Damperi açılan kamyon, üst geçide çarptı

Sultanbeyli TEM otoyolunda seyir halindeki kamyon, damperinin aniden açılmasıyla yaya üst geçidine çarptı.

Damperi açılan kamyon, üst geçide çarptı

19 Mayıs 2018 15:14

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, asılı kalan damper ekipler tarafından indirildi.


Olay, öğle saatlerinde Sultanbeyli TEM otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhsin Beter yönetimindeki 16 AEG 98 plakalı hafriyat kamyonunu seyir halindeyken aniden damperi açıldı. Kamyon büyük bir gürültüyle yaya üst geçidine çarptı. Kaza sonrası kamyonun damperi ise üst geçitte asılı kaldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, üst geçitte ise çarpmanın etkisiyle hasar meydana geldi.


Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler asılı kalan damperi uzun süren çalışma sonucu indirdi.




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