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28 Haziran 2017 12:57

Dani Alves, Juventus ile vedalaştı

Juventus’tan ayrılan Brezilyalı futbolcu Dani Alves, veda mesajı yayınlayarak, “Futbolu para için değil sevdiğim için oynuyorum” dedi.

Dani Alves, Juventus ile vedalaştı

28 Haziran 2017 12:57


Juventus’ta forma giyen ve sözleşmesi feshedilen Brezilyalı futbolcu Dani Alves, İtalyan ekibine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti. 1 yıl boyunca yaşadığı her şey için teşekkür eden yıldız futbolcu, “Juventus taraftarları, eğer onları üzdüğümü düşünüyorlarsa onlardan özür diliyorum. Çünkü benim esas niyetim bu değildi. Ben her şeyi anlık yaşıyorum. Bunu çok az kişi anlayabiliyor. Mükemmel biri değilim ama kalbim saftır. Futbolu para için değil sevdiğim için oynuyorum" ifadelerini kullandı.


34 yaşındaki futbolcu, Juventus ile 1 sezonda Serie A ve İtalya Kupası şampiyonluğu yaşarken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de finalde Real Madrid’e kaybeden kadroda yer aldı.




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