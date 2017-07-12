Daniel Alves, resmen Paris Saint-Germain’de

Fransız ekibi, ayrıca 34 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonu Juventus’da geçiren ve sezon sonu takımdan ayrılan yıldız futbolcu Daniel Alves’in hangi takıma transfer olacağı merak konusuydu. Brezilyalı sağ bek, sonunda karar verdi ve Fransa Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain’e transfer oldu. Fransız ekibi, başarılı futbolcuyu kadrosuna kattığını ve 2 yıllık sözleşme imzaladığını resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Alves, yaptığı açıklamada takıma katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

34 yaşındaki futbolcu, Juventus ile bu sezon İtalya Ligi’nde şampiyonluk ve UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ise Real Madrid’e kaybetmişti. Başarılı oyunun adı bir süre İngiliz ekibi Manchester City ile de anılmıştı. Yıldız futbolcu kariyerinde daha öncede Bahia, Sevilla ve Barcelona’da top oynadı.

Daniel Alves, Paris Saint-Germain’de 32 numaralı formayı giyecek.