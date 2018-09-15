Daniel Glattauer'in "Poyraza Çare" kitabının ikincisi raflarda

Avusturyalı yazar Daniel Glattauer'in "Poyraza Çare" adlı kitabının ikincisi raflarda yerini aldı.

Avusturyalı yazar Daniel Glattauer'in "Poyraza Çare 2-Dalgaların Yedincisi" adlı kitabı Destek Yayınları'ndan çıktı. İlk kitabı "Poyraza Çare-Penceremde Kuzey Rüzgarı"nda bizleri Emmi ve Leo ile tanıştıran ve bir modern zaman masalı anlatan yazar, devam kitabı "Poyraza Çare 2-Dalgaların Yedincisi"nde bu masala bir son yazıyor.