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Daniel Glattauer'in "Poyraza Çare" kitabının ikincisi raflarda

Avusturyalı yazar Daniel Glattauer’in "Poyraza Çare" adlı kitabının ikincisi raflarda yerini aldı.

Avusturyalı yazar Daniel Glattauer'in "Poyraza Çare" adlı kitabının ikincisi raflarda yerini aldı.


Avusturyalı yazar Daniel Glattauer'in "Poyraza Çare 2-Dalgaların Yedincisi" adlı kitabı Destek Yayınları'ndan çıktı. İlk kitabı "Poyraza Çare-Penceremde Kuzey Rüzgarı"nda bizleri Emmi ve Leo ile tanıştıran ve bir modern zaman masalı anlatan yazar, devam kitabı "Poyraza Çare 2-Dalgaların Yedincisi"nde bu masala bir son yazıyor.

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