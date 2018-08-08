Danışmanlık hizmeti gençlerin ayağına gitti

Rehberlik uzmanları üniversite tercihinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Küçükçekmece Belediyesi, üniversite sınavında ter döken ve şimdilerde tercih listeleriyle boğuşan Küçükçekmeceli gençlere büyük kolaylık sağladı. Küçükçekmece Belediyesi ilçenin 6 ayrı noktasına kurduğu stantlarla tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.

"Doğru tercih her zaman kazandırır. Doğru tercih iyi bir üniversite iyi bir hayattır" düşüncesi ile yola çıkan Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece’ de 6 merkezde oluşturulan tercih çadırı ile üniversite tercihi yapacak olan gençlere büyük kolaylık sağladı. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, Arena Park AVM, Armoni Park AVM, Atatürk Ortaokulu ve Marmara İmam Hatip Lisesi önlerinde kurulan Küçükçekmece Belediyesi Tercih Danışma Çadırları’nda Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) uzman eğitimcileri üniversite tercihi yapan öğrencilere ücretsiz hizmet vermeye başladı.

“Önemli olan çocukların istekleri”

Küçükçekmece Belediyesi Danışmanlık Çadırı’nda öğrencileri bilgilendiren Psikolojik Danışman Rehber Sabriye Sarıca, “Meslek seçimi çok önemli. İlk başta öğrencinin isteği. Çocuklar 60-65 yaşına kadar şimdi tercih ettikleri alanlarda çalışacaklar. Üniversite tercihlerinde de ilk olarak kendi tercih ettikleri, istedikleri bölümleri yazmalarını istiyorum. Puanları yetmese bile.. Daha sonra da sıralamayı baz alarak bir tercih yaptırıyoruz çocuklara. Üniversiteden üniversiteye de bölümlerin kalitesi değişebiliyor. Bir üniversitenin hukuk fakültesi çok iyiyken işletme fakültesi kalitesi daha düşük olabiliyor. Eğer öğrenci bunu yaparsa çok daha faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Olabildiğince fazla öğrenciye ulaşmak istiyoruz. Biz kendi dönemlerimizden biliyoruz. Biz kendimize yardım edecek olanları çok zor bulduk” dedi.

Öğrencilerden Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkür

Tercih yapmak için Küçükçekmece Belediyesi çadırına gelen 17 yaşındaki Emel Boz, “Liseden çocuk gelişiminden mezun olduğum için öyle devam etmek istiyorum. 260 puan aldım. Birazdan sıra bana gelecek. Bilgi almak için doğru tercih yapabilmek için geldim. Burada bizimle çok ilgileniyorlar. Küçükçekmece Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” diye konuştu.

İbrahim Sacit Alınç ise, sınavdan 250 puan aldığını ve meslek lisesi olduğu için otomotiv bölümünü seçeceğini söyledi. Alınç, “Faydalı bence. Bize yardımcı olacak bir uygulama” dedi. Emre Can Gödekoğlu (18) da, “Ek puanla beraber 345 puan aldım. İki yıllık Acil Tıp Teknisyenliği düşünüyorum. İstanbul’da olursa iyi olur aklımda bir iki devlet üniversitesi var. Sonra DGS ile 4 yıllık tamamlamak istiyorum. Hemşirelik istiyorum” diyerek duygularını dile getirdi.

Danışmanlık hizmeti tercih yapma süreci olan 07 ve 14 Ağustos 2018 tarihleri boyunca 09.00-18.00 saatleri arasında sürecek.

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün kurduğu tercih danışma merkezinde uzman rehberlik danışmanları, üniversite adayı öğrencilere puanları doğrultusunda seçecekleri üniversite ve bölüm için ücretsiz olarak hizmet veriyor. Stresli ve yoğun bir çalışma programının ardından üniversite adaylarına daha sağlıklı ve doğru tercih yapmaları için konunun profesyonelleri, tavsiyelerde bulundu. Uzmanlar öğrencilere puandan çok başarı sırasına dikkat etmelerini önerdi. Tercih takvimini takip ederek, tercihlerini son güne bırakmamaları konusunda da öğrencilere uyarıda bulundular.