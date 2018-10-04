'Dans ile Diyalog' tango dersleri, Turkcell Diyalog Müzesi'nde başlayacak

Dünyada ilk kez Turkcell'in oluşturduğu belirtilen 'Dans ile Diyalog' artık yola çok daha kalabalık devam edeceği açıklandı. ‘Dans ile Diyalog' adındaki tango derslerine katılmak için başvurular 3 Ekim itibariyle başladı. Derslere görme ve işitme engelli bireylerin yanı sıra herhangi bir fiziksel engeli olmayanlar da katılabilecek.

Turkcell'in ilk kez Mayıs ayında Dünya Engelliler Haftası kapsamında sahneye koyduğu Karanlık ve Sessizlikte Tango o kadar beğenildi ki Turkcell şimdi görme ve işitme engellilerden oluşan bir tango grubu kuruyor. İstanbul Social Enterprise tarafından hayata geçirilen ve Turkcell'in desteklediği bu eşsiz projede, dünyada ilk kez biri görme diğeri işitme engelli çiftler bir araya gelecek. Başlangıçta 4 görme ve 4 işitme engelliden oluşan ekip, artık çok daha kalabalık olarak yola devam edecek. Turkcell Diyalog Müzesi rehberleriyle başlayan yolculuk, artık dileyen tüm görme ve işitme engellilere kapılarını açıyor. Üstelik sadece engelli bireyler değil, engeli olmayanlar da bu eşsiz deneyime ortak olabiliyor. Profesyonel tango eğitmeni Elif Ömüriş önderliğinde gerçekleştirilecek ‘Dans ile Diyalog' tango dersleri başlıyor.

Turkcell Diyalog Müzesi'nde yer alan Karanlıkta Diyalog ve Sessizlikte Diyalog deneyiminden yola çıkarak bu ilham verici projeyi oluşturan Turkcell, dünyada benzer bir örneği bulunmadığı kaydedilen bu ekibi büyütüyor. Bu ilham verici projeyle ilgili konuşan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, "Türkiye'de görme, işitme, ortopedik ve zihinsel engellilerden oluşan 5 milyon birey yaşıyor. İşte biz bu 5 milyona odaklanıyoruz. Turkcell'in desteklediği ‘Karanlık ve Sessizlikte Tango Grubu' da bu vizyonun önemli bir parçası. Tango gibi tümüyle diyalog barındıran kült bir dansı, görme ve işitme engelli bireylerimize aktarmanın, onların sosyal yaşama kaldıkları yerden devam etme mücadelelerini desteklemenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Başvurular 3 Ekim'de başladı

Yapılan açıklamada; bu deneyimde yer almak isteyenler için başvurular 3 Ekim'de başladı ve 14 Ekim'e kadar devam edecek. Başvuru sonrasında ön görüşmelerin gerçekleşeceği sürecin 22 Ekim haftasında tamamlanması ve derslerin başlaması planlanıyor. Derslere görme ve işitme engelli bireylerin yanı sıra herhangi bir fiziksel engeli olmayan bireyler de katılabiliyor. Ön başvuru için DANS İLE DİYALOG sitesindeki formun doldurulması yeterli olacak. Dersler, Gayrettepe Metro İstasyonu'ndaki Turkcell Diyalog Müzesi'nde gerçekleştirilecek. Tango sınıfları maksimum 16 kişi yani 8 çiftten oluşacak. Dersler 4 ay sürecek. Haftada 1 gün olarak gerçekleşecek tango eğitimleri ise ortalama 1 saat 15 dakika olacak. 4 aylık eğitimi tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek.

Turkcell'den online tango eğitimi

Ayrıca; Turkcell teknolojisiyle hayata geçen 'Hayal Ortağım' ve 'İşaret Dilim' uygulamaları da tango eğitimine entegre edildi. Uygulamalar aynı zamanda, görme ve işitme engellilerin online bir platform üzerinden tango öğrenebilmelerine yönelik bir eğitim paketini de içeriyor. Bu paketin içinde 4 eğitim videosu yer alıyor. Bu videoları dans etmek isteyen işitme engelliler, işaret dilinde ve ayrıntılı altyazılı olarak izleyebiliyor. Ayrıca, tüm figürlerin görme engellilere yönelik anlık betimlemesi de bulunuyor.