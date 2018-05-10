Geliştirdiği nitelikli projeler ile ulusal ve uluslararası alanda sayısız başarılara imza atarak ödüller kazanan DAP Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından Senato kararıyla “Fahri Doktora” unvanı ile onurlandırıldı. İstanbul Gedik Üniversitesi’nin Pendik Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen fahri doktora takdim törenine İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hülya Gedik, V. Rektör Prof. Dr. Zafer Utlu ve Senato Üyeleri, DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ve Ailesi ile DAP Holding Yöneticileri katıldı.

Fahri Doktora Takdim Töreni’nde konuşan Ziya Yılmaz, Fahri Doktora Unvanı’nın insanın kişisel yolculuğunda çok kıymetli bir imza olduğunu belirterek, “Adınızla birlikte taşıyacağınız Fahri Doktora Unvanı, yaptığınız işlerin, ortaya çıkan eserlerin ve dokunduğunuz hayatların ödülü anlamına geliyor” dedi.

Zafer Utlu: “Ziya Yılmaz nezdinde DAP Holding, ülkeye değer katan eserler üretti, üretmeye de devam ediyor”

“Kendi markasını oluşturarak orijinal tasarımları olan, gelecek nesillere kalacak ve değerini uzun yıllar boyunca koruyacak binalar inşa etmeyi amaçlayan, her işi “40 defa düşünür, bir defa yaparım” mantığı ile yürüten Ziya Yılmaz nezdinde DAP Holding, mükemmeliyetçi bir yapıda disiplinli çalışarak ileri kuşaklara ve ülkeye değer katan eserler üretti, üretmeye de devam ediyor. Güven esasına dayalı bir şekilde dürüst çalışarak, müşteri odaklı bakış açısı geliştiren DAP Holding, Ar - Ge’den üretime, pazarlamadan satış sonrası müşteri mutluluğuna kadar her bir aşamada faaliyet gösteren DAP Holding, geleceğin binalarını inşa ederek, orijinal tasarımlarıyla ve farklı mimarileriyle öne çıkan, ülkemize katma değer sağlayan projeleriyle sektöre yön veren markalar arasında yer alıyor. DAP Holding’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ziya Yılmaz’ın daha nice başarılara imza atmasını temenni eder, İstanbul Gedik Üniversitesi Senatosu tarafından verilen Fahri Doktora Diplomasının hayırlı olmasını dilerim.”

Hülya Gedik: “DAP Holding, kazandığı ödüllerle kırılması zor bir rekora imza attı”

Konuşmasına İstanbul Gedik Üniversitesi’nin sanayi sektöründe 55 yıllık köklü geçmişe sahip olan Gedik Holding tarafından 2010 yılında ülkemize hizmet etmek ve sağlam temeller üzerinde daima büyüyerek ilerlemek amacıyla kurulduğunu belirterek başlayan İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik de şunları dile getirdi:

“Türkiye gayrimenkul sektöründe ‘proje geliştirici’ sıfatıyla çeyrek asırlık bir geçmişe sahip olan DAP Yapı, ülkemize birçok rezidans, ofis ve alışveriş merkezinin yanında özel okul ve özel hastane kazandırdıktan sonra Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz tarafından DAP Holding olarak üstlendiği tüm sorumlulukları ilk günkü heyecanını yitirmeden sürdürüyor. Sahip olduğu vizyon doğrultusunda orijinal tasarım iddiasını ilk projesinden itibaren sürdüren, standart projeler geliştirmektense farklı olmak adına aylarca, hatta bazen yıllarca süren ‘ön araştırma / geliştirme’ süreçlerini göze alan DAP Holding, dürüst, ilkeli, yenilikçi yaklaşımından taviz vermeden dünyaya uyum sağlamayı ve Türkiye’nin Batıya açılan aydınlık yüzüne katkıda bulunmayı hedefliyor. Çağdaş teknoloji uygulamalarının ülkemizde kullanımına öncülük ederek, bugüne kadar hep yurt dışında görmeye alıştığımız yapıları ülkemizde hayata geçiren DAP Holding, European Property Awards tarafından Londra’da düzenlenen ödül törenlerinde 50’ye yakın ödül kazanarak kırılması güç bir rekora imza attı. Bu vesileyle DAP Holding’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz’ın daha nice başarılara imza atmasını temenni ediyor, üniversitemizin senatosu tarafından verilen Fahri Doktora diplomasının hayırlı olmasını diliyorum.”

İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik’in konuşmasının ardından V. Rektör Prof. Dr. Zafer Utlu, Senato Kararı’nı okudu ve DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz’a cübbesini giydirip üniversite tarihindeki ilk Fahri Doktora unvanını törenle takdim etti.

Ziya Yılmaz: “Bu unvan yaptığımız işlerin ödülü”

Fahri Doktora Unvanı’nın insanın kişisel yolculuğunda çok kıymetli bir imza olduğunu, bu imzanın adeta nüfus cüzdanı, diplomalar ya da mesleğiniz veya aileniz gibi insanın hayat öyküsüne kaydolduğunu, ismin önünde yer aldığını belirten DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, duygularını şöyle dile getirdi:

“Adınızla birlikte taşıyacağınız Fahri Doktora Unvanı, yaptığınız işlerin, ortaya çıkan eserlerin ve dokunduğunuz hayatların ödülü anlamına geliyor. Hayatımızda ilk takdiri annemizden, sonrasında okulda öğretmenimizden, askerde komutanımızdan alıyoruz ama yaş ilerledikçe artık başımız okşanmıyor. Dolayısıyla iş hayatında gösterdiğimiz başarının ödülünü, topluma faydalı bir eser kazandırmanın ve ülkemize katma değer sağlayan bir proje üretmenin yaşattığı manevi hazda bulurken aile hayatımızın ödülü ise sağlıklı, eğitimli ve ahlaklı yetişmesine gayret ettiğimiz çocuklarımız oluyor.”

“Bir iş insanı olarak tek bir amaç uğruna; ülkesine, devletine ve milletine hizmet etmek amacıyla çalıştığını ve bu amacın kişiyi her gün ödüle boğduğunu” vurgulayan Ziya Yılmaz, “Aldığınız ödüllerin ne ifade ettiğini bazen projenizde yaşayan bir insanın, yurt dışından gelip sizin inşa ettiğiniz alışveriş merkezini gezen turistin ya da açtığınız sahada işe başlayan bir mühendisin gözlerindeki mutlulukta görürsünüz. Kişiliğinizin ayrılmaz bir parçası olan sorumluluk duygusu ile var gücünüzle çalışır, gün sonunda huzurla uyur ve her yeni güne aynı heyecanla uyanırsınız. Bu vesileyle Fahri Doktora unvanımı Anne ve Babama, Kıymetli Eşim ve Çocuklarıma, Aileme ve DAP Holding’deki çalışma arkadaşlarıma ithaf ediyor, İstanbul Gedik Üniversitesi’ne şükranlarımı sunuyorum.”

“Bir üniversite kurma projemiz var”

Eğitim alanında faaliyette bulunduklarını ve bir üniversite kurma projeleri olduğunu söyleyen Yılmaz, “Bizim için çok kıymetli ve güzel bir gün geçiriyoruz. Birçok ürün ve çalışma yaptık. Gayret göstererek Türkiye’ye değer kattığımıza inanıyorum. Gedik Üniversitesi mütevelli heyeti ve senatosu tarafından takdir edilip, onurlandırıldım. Bu çok güzel bir şey” dedi. Yılmaz, eğitim alanında önemli projelerinin olduğunu kaydederek, “Birçok okul yapıp, bağışlıyoruz. Eğitime katkı sağlıyoruz. En önemli ideallerimizden bir tanesi bir üniversite de bizim kurmamızdır. Bunun için de büyük bir projemizin içinde bir çalışma başlattık. Şu anda proje aşamasında ilerde inşallah bunu da gerçekleştirileceğiz” şeklinde konuştu.

“Düşen faiz oranları konut sektörünü hareketlendirecektir”

Konut kredilerinde faiz oranının yüzde 1’in altına düşmesinin inşaat sektörüne etkisinin nasıl olacağı ile ilgili de konuşan Yılmaz, “Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızın faizle alakalı konutta bir kampanya yapılarak faizin yüzde 1’in altına çekilmesi ve beş büyük bankamızın da buna destek vermesi konut sektörünü daha da hareketlendirecektir. Bu bizim açımızdan güzel bir gelişme. Yine Maliye Bakanlığı’nın hükumetimizle birlikte yürüttüğü çalışmalarla KDV’nin düşürülmesi de sektörü önemli derecede hareketlendirecektir. 2017 yılında 1 milyon 409 bin konut satışı ile rekor bir yıl yakaladık. Bu sene de bu rekoru tekrardan karacağımızı düşünüyoruz. Konut sektörü ülkenin lokomotif sektörlerinden bir tanesidir. Altında yüzlerce kalemi hızlandırıyor. Bu sektörün korunup, beslenmesi ve büyütülmesi gerekiyor. Konutta dönen çarklar sanayi teknoloji gibi birçok sektörü de besleyerek hareketlendiriyor. Tüm bunları güzel gelişmeler olarak değerlendiriyorum” ifadelerinde bulundu.