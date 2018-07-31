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31 Temmuz 2018 13:40

Dardanel ve CarrefourSA’dan işbirliği

Dardanel, deniz ürünlerini dev perakende zinciri CarrefourSA’da balık severlerle buluşturacağını açıkladı.

Dardanel ve CarrefourSA’dan işbirliği

31 Temmuz 2018 13:40

Dardanel ve CarrefourSA işbirliğiyle gerçekleşen Dardanel Balık Pazarı projesiyle donuk ürünlerin yanı sıra uskumru, sardalya, somon ve balık köftesi gibi 26 çeşit balık ürünü müşterilerin beğenisine sunulacak.



Deniz ürünleri sektörün önemli kuruluşlarından Dardanel, CarrefourSA’nın da desteği ile ‘Dardanel Balık Pazarı’ projesinini duyurdu. Yapılan açıklamada şirket, deniz mahsullerini CarrafourSA’da bulunan ‘Dardanel Balık Pazar’ında satışa sunacak.


Ayrıca yapılan bilgilendirmede; dondurulmuş ürünlerinin yanı sıra; uskumru fileto, sardalya şiş, somon fileto, jumbo karides, balık kavurma, midye tava, mezgit schnitzel, levrek, çipura, ve kalamar gibi 26 çeşit deniz ürününü ilk etapta en yoğun CarrefourSA mağazalarından olan İçerenköy, Acıbadem Tepe Nautilus AVM, İzmir Balçova’da hayata geçireceğini kaydetti.



Dardanel Balık Pazarı projesini hayata geçirmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirten Niyazi Önen Gıda Sanayi A.Ş. Şirket Müdürü Engin Yalçın, "Dardanel Türkiye’de birçok ilki gerçekleştiren bir marka yeni işbirlikleri ve yenilikçi projelerimiz ile markamızı her zaman ileriye taşımak için çalışıyoruz. Ürünlerimizi doğru kanallarla balıkseverlere ulaştırmak öncelikli hedefimiz. Tüm Türkiye’ye balığı sevdirmek için ürün yelpazemizi her geçen gün arttırıyor ve ulaşım ağlarımızı genişletiyoruz. Kısa vadede en yoğun olan CarrefourSA mağazalarından olan; İçerenköy, Acıbadem Tepe Nautilus AVM, İzmir Balçova’da ürünlerimizi müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Uzun vadede hedefimiz ise tüm CarrefourSA mağazalarında yer alarak her sofraya balığı getirmek" dedi.




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