Darülaceze Başkanı Cebeci’den çıkan haberlere yanıt

Cebeci,’’ Darülaceze taşınmayacak, tarihi misyonuna ve hizmetlerine devam edecek’’ dedi.

‘Darülaceze taşınıyor’ haberine ilişkin Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci basın açıklaması yaptı. Çıkan haberlere tepki gösteren Cebeci,’’ Yapılan haber yanlış anlaşılmış. Başlığın öyle olmadığını, editör tarafından başlık atıldığını ve yarın düzeltileceğini dediler. Çünkü buradan Darülaceze taşınacak gibi bir ifadenin ardından başka şeylerde çıkarıyorlar. Burası ne olacak? 150 dönüm üzerine yapılacak yeni projenin hayata geçmesinden sonra buranın durumu ne olacak dediğinde kendilerini şunu söyledim. Burası tarihi misyonuna ve hizmetlerinde devam edecek’’ ifadelerini kullandı.

Yapılacak yeni hizmet binası hakkında bilgi veren Cebeci,’’ Yeni sosyal hizmet şehri uzakta gibi gözüküyor. Ancak yapılan üçüncü havalimanına çok yakın. Burası da bir zamanlar kurulduğunda şehir merkezine uzaktaymış. Ancak bugün şehrin merkezinde kalıyor. Gelecekte orası da şehir merkezinde kalacak. Asrın şartlarına, günümüzün şartlarına göre daha güzel, daha kolay hizmet verilebilecek zemin ve ortam hazırlamak istiyoruz. Yapacağımız bu yeni proje dünyada bir numara olacak. Orası yapıldıktan sonra bir tane de Anadolu yakasına yapmayı düşünüyoruz. Nüfus yaşlanıyor. Bu sanayi toplumlarında, metropollerde sabah yatalak hastasını evde bırakıp, akşam geri dönüp tekrar bakma gibi bir durumumuz yok. Bu tip müesseselerin daha çaplı daha geniş Türkiye’ye yakışır, dünyaya örnek olacak tarzda olması gerekir’’ şeklinde konuştu.

Çevreci bir projeyi hayata geçireceklerini ifade eden Cebeci,’’ Burası yıkılacak, taşınacak gibi burayı karalayacak veya burayı olan güveni sarsacak haber yapmak doğru değildir. Yeni yapılacak projede dünyada en son teknoloji ne ise o kullanılacak. Yeşilin içinde bir yer olacak. Yüksek bir mimari söz konusu değil. Sekiz kat, on kat binalar olmayacak. Projenin başlangıcı Cumhurbaşkanımız verdi. Biz detaylarıyla uğraşıyoruz. En kısa zamanda son şeklini vererek Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Tahmini olarak Mart sonu, Nisan başında temel atabileceğimizin kanaatindeyim’’ dedi.

Darülaceze’nin II. Abdulhamit’ten halka miras olarak bırakıldığını vurgulayan Cebeci,’’Burası asla taşınmayacak. Burası tarihi misyonunu devam ettirecek. Burası Abdulhamit’in bu millete olan bir hatırası. Burası sıradan bir müessese değildir. Burayla alakalı herkes rahat olsun, burası misyonuyla, fonksiyonuyla hizmetine devam edecek’’ diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

Yeni yapılacak sosyal hizmet şehri projesi hakkında basın mensuplarına bilgi verilmesinin ardından toplantı sona erdi.