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25 Haziran 2018 13:29

Darüşşafaka’da David Blatt ile yollar ayrıldı

Darüşşafaka Basketbol, yollarını ayırdığı David Blatt için bir teşekkür mesajı yayımladı.

Darüşşafaka’da David Blatt ile yollar ayrıldı

25 Haziran 2018 13:29


Geçtiğimiz sezonu EuroCup şampiyonu olarak tamamlayan Darüşşafaka Basketbol’da deneyimli çalıştırıcı David Blatt ile yollar ayrıldı. Darüşşafaka’nın resmi sitesinden Blatt için yayımlanan teşekkür mesajı şöyle:


"Göreve geldiği günden itibaren Darüşşafaka ailesini ve bütün kamuoyunu hem saha içindeki başarıları hem de saha dışındaki insani özellikleri ile kendisine hayran bırakan Blatt, Daçka ailesi için bir koçtan çok daha fazlası olduğunu göndermişti. Kendisine görev almış olduğu iki yılda elde ettiği tarihi başarılardan ve bütün camialara örnek olması gereken karakter yapısından dolayı sonsuz teşekkür eder ve gelecekteki kariyerinde başarılar dileriz.


Ayrılığı ile ilgili efsanevi koç David Blatt “Darüşşafaka ve Doğuş ailelerindeki güzel insanlara gelecekteki hayatlarında şans ve başarılar diliyorum. Bu tarihi başarının bir parçası olmaktan bile daha anlamlı olan şeyler buradaki arkadaşlıkları geliştirmek ve deneyimleri paylaşmaktı. Burada tanışmış olduğum herkes için en iyisini dilerken onların işlerine karşı adanmışlık ve bağlılıklarını da taktir etmeden geçemiyorum. Bu olağan üstü dönem için Darüşşafaka’ya gönülden teşekkür ediyorum.”




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