DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'na başvurular başladı

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın beşincisi için ön kayıt dönemi başladı. Geleceğin inşaat mühendislerini teşvik etmeyi amaçlayan yarışmada, üniversite takımlarının 21 Aralık'a kadar ön kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor.

İnşaat mühendisliği öğrencilerine depreme dayanıklı yüksek bina tasarımı, analizi ve maket yapımı aşamalarında çalışma fırsatı sunmak ve depreme dayanıklı bina bilincini artırmak için Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından düzenlenen ve beşinci yılına giren Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın ön kayıt dönemi açıldı. 21 Aralık'a kadar daskbinatasarimi.com/hemen-katil adresinden ön kayıtların devam edeceği yarışmada, ön kayıt döneminin ardından projeler yarışma jürisi ile Teknik Danışma Kurulu tarafından incelenecek ve finale kalan takımlar belirlenecek.

Yarışma ile öncelikle üniversitelerde deprem bilincini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen DASK Koordinatörü İsmet Güngör, “Dayanıklı binalarla güvenli bir gelecek inşa edebilmemiz için öncelikle deprem bilinci yüksek inşaat mühendislerine ihtiyacımız var. Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz geleneksel yarışmamız ile inşaat mühendisliği öğrencilerine depreme dayanıklı yüksek bina tasarımı ve maket yapımı aşamalarında çalışma fırsatı sunmayı, deprem mühendisliği mesleğini tanıtmayı ve tabii ki depreme dayanıklı bina bilincini artırmayı amaçlıyoruz. Tüm yıl boyunca heyecanla beklenen yarışmamızda yarışacak takımlara şimdiden bol şans diliyorum” dedi.