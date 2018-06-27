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27 Haziran 2018 14:46

David Blatt, Olympiakos’ta

Yunan ekibi Olympiakos, Darüşşafaka’dan ayrılan Amerikalı Başantrenör David Blatt ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

David Blatt, Olympiakos’ta

27 Haziran 2018 14:46


THY Euroleague’in güçlü ekiplerinden Olympiakos, Başantrenör Ioannis Sfairopoulos ile yollarını ayırmasının ardından yeni antrenörünü çabuk buldu. Yunan ekibi, geçtiğimiz sezon Darüşşafaka’yı çalıştıran David Blatt’ı takımın başına geçirdi. Olympiakos resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Blatt ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.


Deneyimli çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon Daçka ile Eurocup’ı kazanmıştı. David Blatt’ın kariyerinde Euroleague şampiyonluğu da var. Blatt, ayrıca NBA’de Doğu Konferansı ekiplerinden Cleveland Cavaliers’ı da çalıştırdı.




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