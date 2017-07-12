Deaflympics tüm seyircilere ücretsiz

Türk spor tarihinin ve Deaflympics tarihinin en büyük organizasyonu 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nı yerinden takip etmek isteyen seyirciler herhangi bir ücret ödemeyecek.

3000’i aşkın sporcu ve 5000’in üzerinde katılımcının yer alacağı oyunlar, 18 Temmuz’da yeni Samsun 19 Mayıs Stadı’nda düzenlenecek görkemli törenle başlayacak. Açılış seremonisinin biletleri ücretsiz olacak.

Tüm spor karşılaşmaları da herhangi bir ücretsiz ödenmeksizin izlenebilecek. Müsabakalar sırasında tribünlerin dolması durumunda girişler kapatılacak.

Sporseverlerin karşılaşmaları izleyebileceği salonlar ve branşlar şu şekilde:

Atıcılık: Bafra Atıcılık Salonu

Badminton: Bafra Spor Salonu

Atletizm: İlkadım Atletizm Spor Salonu

Basketbol:Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu

Basketbol:Bahattin Ekinci Spor Salonu

Bowling:Ailkadım Bowling Salonu

Dağ Bisikleti:Üniversite Yerleşkesi

Yol Bisikleti:19 Mayıs İlçesi

Futbol:Bafra Stadyumu

Futbol:Çarşamba Stadyumu

Futbol:19 Mayıs Stadyumu

Golf:Samsun Golf Kulübü

Güreş:Kavak Spor Salonu

Hentbol:Çarşamba Spor Salonu

Judo:Atatürk Spor Salonu

Karate:Atatürk Spor Salonu

Taekwando:Atatürk Spor Salonu

Masa Tenisi:Batıpark Spor Kompleksi

Oryantiring:Tekkeköy merkez, Cumhuriyet Meydanı, Yeniköy, Bayraktepe, Kocadağ

Voleybol:Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu

Voleybol:Hasan Doğan Spor Salonu

Plaj Voleybolu: İlkadım Play Voleybol Sahası

Tenis:Samsun Tenis Kulübü

Yüzme: Samsun Olimpik Yüzme Havuzu