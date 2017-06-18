Deaflympıcs turizme de yarayacak

İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’na (Deaflympıcs) katılan sporcular ve aileler yapılan anlaşma ile otellerde günlük 100 dolar ile 250 dolara kalabilecek.

Samsun’da 18 Temmuz’da görkemli bir törenle açılışı yapılacak ve 30 Temmuz’a kadar devam edecek olan 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, Samsun’daki otel ve motel işletmeleri başta olmak üzere birçok sektöre büyük ekonomik katkı yapacak. Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Toktaş, otellerde rezervasyonların yapılmaya başladığını ve gecelik konaklama ücretlerinin de belli olduğunu söyledi. Kente sporcu gönderecek ülkelerle yapılan anlaşmalar kapsamında yabancı sporcular, aileleri ve basın mensupları geceliği 100 ile 250 dolardan otellerde konaklayabilecekler.

"Şimdiden 12 ülkeden rezervasyon var"

Dünyanın en büyük 3. organizasyonuna ev sahipliği yapacak olmanın hem heyecanını hem de gururunu yaşadıklarını söyleyen Toktaş, sözlerine şöyle devam etti:

“23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları ile ilgili çalışmalarımız yaklaşık bir yıldır devam ediyor. Birçok tesisimiz hem fiziki hem de alt yapı olarak hazır. Oyunlara sayılı günler kala otellere de ülkelerden rezervasyonlar için talepler gelmeye başladı. Şu an gelecek olan en büyük heyet olarak Almanya için rezervasyonumuz kesinleşti. Amerika, Rusya, Uzak Doğu ve Kuzey Avrupa ülkelerinden gelen misafirlerimiz ise otelleri gezip ön taleplerini alıyor fiyat teklifi topluyorlar. Şu anda toplam 5 otelimiz 12 ülkeden rezervasyon almış durumda. Birkaç hafta içerisinde de istediğimiz nihai sonuca ulaşmış olacağız.”

"Personel işaret dili öğreniyor"

Fiyat aralığının otellerin statü ve kapasitelerine göre belirlendiğini ifade eden Toktaş, “Farklı ülkelerden gelecek olan yerli ve yabancı misafirlerimiz oda başı yaklaşık 100 ile 250 dolara konaklayabilecekler. Ayrıca gelecek olan misafirlerimize daha iyi hizmet edebilmek ve sağlıklı iletişim kurabilmek adına Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışılarak birçok personelimizin işaret dili eğitimi almasını sağlıyoruz. Bu konuda zaten otellerimiz fazlasıyla hassasiyet gösteriyor” diye konuştu.

Sporcuların büyük kısmı Olimpiyat Köyü’nde kalacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi içerisinde Olimpiyat Köyü’nün kurulduğunu ve kapasitenin 3 bin 400 ile 4 bin civarı olacağını hatırlatan Toktaş, “Olimpiyat Köyü’nde sadece sporcularımız kalabilecek. Kesin olmamakla beraber 3 bine yakın sporcunun köyden faydalanmak üzere ön rezervasyon yaptırdığını biliyoruz. Olimpiyat Köyü’nden ayrı otellerimizde ise 3 bine yakın yatak kapasitemiz olacak. Bunun için konaklama anlamında herhangi bir problem de yaşanmayacak. Yani şehre gelen sporcularımız, aileler ve basın mensupları dışarıda kalmayacak” ifadelerini kullandı.

“89 ülkeden misafir bekliyoruz”

Yaklaşık 89 ülkeden misafir beklediklerini ve heyecanlı olduklarını da sözlerine ekleyen Murat Toktaş şöyle konuştu:

“Dünyanın en büyük üçüncü spor müsabakası Samsun’da olacak. Hatta böyle bir organizasyon Samsun dışına çıkmış, Türkiye için önemli bir organizasyon haline gelmiş durumdadır. Çünkü birçok ülkenin spor bültenlerinde ve gazetelerinde yer alacak. Biz bu yüzden çok fazla önemsiyoruz. Buraya gelen misafirlerimizi bir turizm elçisi ve Türkiye dostu olarak yolcu etmek istiyoruz. Bu olimpiyat oyunları inanıyorum ki şehrimize prestij kazandıracak. Çünkü böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak hiç kolay değil. Bu anlamda olimpiyata Samsun olarak biz hazırız. Misafirlerimizi bekliyoruz.”