DeFacto Academy'ye mükemmellik ödülü

DeFacto, Brandon Hall'ın düzenlediği İnsan Kaynakları Mükemmellik Ödülleri'nde Sosyal Farkındalıkla Yetkinlik Gelişim Programı ile ödüle layık görüldü.

Türkiye hazır giyim ve moda sektörünün lider markaları arasında yer alan DeFacto, dünyanın en saygın danışmanlık şirketlerinden biri olan Brandon Hall tarafından düzenlenen İnsan Kaynakları Mükemmellik Ödülleri'nde Sosyal Farkındalıkla Yetkinlik Gelişim Programı ile bronz ödülü almaya hak kazandığını duyurdu.

Yapılan şirket açıklamasına göre DeFacto Academy tarafından yönetici ve yönetici adayı çalışanların yetkinlik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Sosyal Farkındalıkla Yetkinlik Gelişim Programı ile çalışanların şirket değerlerini benimseyen, sosyal sorumluluk bilinciyle duyarlı ve takım bilinci yüksek bireyler olması hedefleniyor.

“Çalışanlarımızın sosyal sorumluluk bilincini içselleştirmelerini istiyoruz”

Açıklamada görüşleri bulunan DeFacto Academy ve Mutluluk Direktörü Yeşim Çokeker Yurtsever, “Hızla değişen bir sektörde faaliyet gösteriyoruz ve dinamik bir şirket yapımız var. Ortalama 11 binin üzerinde çalışanımız bulunuyor. Kurumsal hedeflerimize, şirketimize gönülden bağlı ve yüksek performans gösteren çalışanlarımızla ulaşabileceğimizi biliyoruz. Yönetici ve yönetici adayı çalışanlarımızın gelişimine katkı sunmak üzere, odak alanlarımız ve organizasyonel ihtiyaçlarımız doğrultusunda çeşitli eğitim programları yürütüyoruz. Amacımız; iş hayatları boyunca kendi özgün benliklerinden gelen gücü keşfetmeleri ve özgün birer lider olarak içinde yaşadığımız topluma katkı temelli bir vizyona sahip olmaları. Sosyal Farkındalıkla Yetkinlik Gelişim Programı da bu açından üzerinde durduğumuz önemli projelerimizden bir tanesi. Çalışanlarımızın iş hayatları boyunca sosyal sorumluluğu en temel değerlerden biri olarak içselleştirmelerini istiyoruz. Brandon Hall'ın düzenlediği İnsan Kaynakları Mükemmellik Ödülleri'nde Sosyal Farkındalıkta Yetkinlik Gelişim Programı ile ödüle layık görülmemiz doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu açından bizim için mutluluk ve gurur verici olduğunu söylemek istiyorum” dedi.