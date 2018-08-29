DeFacto öğrenciler için hazırladığı ‘Okula Dönüş’ koleksiyonunu duyurdu.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala heyecan ve neşeyi doruklarda yaşayan öğrenciler için Türkiye’nin hazır giyim markalarından DeFacto ‘Okula Dönüş’ koleksiyonunu tanıttı. Şirketten yapılan açıklamada, öğrencilerin enerjisinden ilham alınarak tasarlanan koleksiyonda 2018/2019 Sonbahar-Kış modasının favori renkleri olan koyu kırmızılar, maviler, sarılar, yeşiller, yanık kahve tonları ve turuncular hakim.

Renkleri kadar tasarımlarıyla da dikkat çeken koleksiyonda yer alan casual gömlekler, sloganlı sweatshirt ve rengarenk polo yaka tişörtler, farklı modellerde chino pantolonlara ve eteklere kombin alternatifleri oluşturduğu belirtilirken; modelli triko, hırka ve kazaklar öğrencilerin gözdesi olacağı kaydedildi.

Ayrıca; soğuk kış günleri için battaniyeleri andıran şallar, tamamlayıcı sırt çantaları, ekoseli çoraplar, rahatlığı kadar şıklığıyla da dikkat çeken ayakkabı seçenekleri de yer alacak.