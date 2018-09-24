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DeFacto sonbahar-kış koleksiyonunu tanıttı

DeFacto yeni sezon sonbahar-kış koleksiyonunu tanıttı.

Kırmızı, mavi ve sarı renklerin koyu tonlarının hâkim olduğu koleksiyonda, beyazlar tüm kombin seçeneklerine alternatif oluşturacak.



Yapılan bilgilendirmede; kış mevsimini hem şık hem sıcak geçirmeyi vaat eden koleksiyon, gençler için özellikle eğlenceli ve modern seçenekler sunacak. Kırmızı, mavi ve sarı renklerin koyu tonlarının hâkim olduğu koleksiyonda, beyazlar tüm kombin seçeneklerine alternatif oluşturacak.



Ayrıca koleksiyonda; bu kışın da en aranılan parçalarından olacak ekose desenler, gardıropların kışlık bölümlerinde yerini almaya başladığı bilgisi verilirken; kullanım alanı oldukça geniş olan ekoselere, kaban, etek, pantolon ve salopete kadar hemen hemen her parçada rastlamanın mümkün olduğu belirtildi. Çizgilerin sentezinden oluşan trendy parçalar, kadın, erkek ve çocuk kombinlerinin vazgeçilmez parçası olacağı açıklandı.

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