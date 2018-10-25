DeFacto yerli yazılımla cari açığın azaltılmasına destek olacak

Hazır giyim ve moda sektörünün önemli markalarından DeFacto, ulaşılabilir modada dünya markası olma stratejisi doğrultusunda tüm iş süreçlerinde kullandığı ana yazılımlarını Ar-Ge şirketi DeFacto Teknoloji bünyesinde geliştirdiğini açıkladı. Şirket; çok kanallı perakendecilik uygulamalarını kapsayan omnichannel'ı yaygın olarak uygularken, dijital dönüşüm yolculuğunun ana unsurunu yerli yazılım vurgusu oluşturdu.

Yerli yazılımlarla cari açığı azaltılmasına destek oluyoruz

Kullandıkları ana yazılımları DeFacto Teknoloji bünyesinde geliştirdiklerini ifade eden DeFacto Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Gürer, "Bunlardan en önemlisi ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) yazılımı. Sektördeki pek çok firma yurtdışı kaynaklı ERP yazılımlarını kullanıyor. Rekabette esneklik ve hız sağlaması, maliyet avantajı oluşturması ve teknoloji alanında Türk mühendislerine istihdam oluşturması için kendi geliştirdiğimiz ERP uygulamasını kullanmaya başladık" dedi.

"ERP yazılımı olarak geliştirdiğimiz 'DFStore' uygulamasını tedarik zinciri, depo yönetimi, mağazacılık, finans, ürün yönetimi, planlama, insan kaynakları gibi şirketimizin ana fonksiyonları için kullanıyoruz" diye konuşan Cengiz Gürer, "Ayrıca, e-ticaret online satış platformumuzun ve online-offline satış kanallarımızın tek bir kanal gibi yönetilmesini sağlayan çok kanallı perakendecilik uygulamamız olan ROAR'ı da DeFacto Teknoloji'de geliştirdik. Böylece kullandığımız yabancı kaynaklı çok kanallı perakendecilik yazılımından Ağustos ayında vazgeçerek yerli çok kanallı perakendecilik uygulamamız ROAR'ı devreye aldık. Bu sayede hem dövizde dalgalanmaların yaşandığı bu dönemde yurtdışına döviz ile ödeme yapmamış olduk, hem de entegrasyonlarımızı 14 kat hızlandırdık" ifadelerini kullandı.

Geliştirdikleri perakendecilik yazılımlarını ürün haline getirdiklerini vurgulayan Gürer, "DeFacto'nun 100 ülkede faaliyet gösteren global bir moda markası olma sürecini yerli teknolojileri kullanarak hızlandırmak istiyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi anlamaya odaklandık. Bu doğrultuda ürün yönetimi, planlama, üretim ve dağıtım gibi gelişmiş perakende analitiği uygulamalarına yatırım yapıyoruz. Bu anlamda yeni ve yerli uygulamamız olan müşteri ilişkileri yönetimi, büyük veri ve gelişmiş perakende analitiği uygulamalarımızı 2019 yılının ilk çeyreğinde devreye almayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Yeni mezunlar için bir teknoloji okuluyuz"

DeFacto Teknoloji bünyesinde her sene yeni mezunlara dönük işe alım programı düzenlediklerini söyleyen Gürer, "İş hayatına ilk adımını atan genç yetenekler için istihdam oluşturuyoruz. Oryantasyon, teknik iç eğitimler ve iş başında öğrenme şeklinde sistematik bir gelişim süreci izliyoruz. Geleceğin başarılı mühendislerini ülkemize ve şirketimize kazandırmak için yeni mezunların iş hayatına kazandırılmasını sağlayan Yeni Mezun İşe Alım Programı'mıza çok önem veriyoruz ve özen gösteriyoruz" diye konuştu.