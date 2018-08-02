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02 Ağustos 2018 10:36

DeFacto yurtdışındaki 150’nci mağazasını Malezya’da açtı

Ulaşılabilir modada dünya markası olma stratejisi doğrultusunda yatırımlarını sürdüren DeFacto’nun yurtdışındaki 150’inci mağazası Malezya’da hizmete açıldı.

DeFacto yurtdışındaki 150’nci mağazasını Malezya’da açtı

02 Ağustos 2018 10:36



Türkiye hazır giyim ve moda sektörünün lider markaları arasında yer alan DeFacto, büyüme stratejileri doğrultusunda dünyanın farklı ülkelerinde yeni mağaza yatırımlara devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, özellikle ulaşılabilir modada global bir marka olmayı hedefleyen DeFacto’nun yurtdışındaki 150’nci mağazası Malezya’da hizmete açıldı. Ocak-Ağustos dönemine Afganistan, Moldova, Malezya ve Ukrayna gibi yeni pazarlara giren şirketin faaliyet gösterdiği ülke sayısı Türkiye ile birlikte toplam 26’ya yükseldi.



"Tüm ihtiyaçlar aynı mağazada"


Hemen her sektörde globalleşmenin büyümenin doğal bir parçası haline geldiğini belirten DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Mart ayında Malezya’da açılan ilk mağazamız müşterilerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şimdi de ikinci mağazamızı açmanın gururunu yaşıyoruz. Yeni mağazamız, Kuala Lumpur şehrinde bulunan Puchong Mall’da bin 130 metrekarelik alana sahip. Kadın, erkek ve çocuk gibi her yaş grubu tüketicilerimizin, giyim, aksesuar ve kozmetik ile ilgili tüm ihtiyaçlarını aynı anda tek bir mağazamızdan karşılayabiliyoruz. Amacımız, ürün çeşitliliği sağlayarak tüm kategorilerde müşterilerimizi memnun etmek. Malezya’daki mağazalarımız Uzak Doğu pazarıyla ilgili büyüme hedeflerimiz konusunda bize önemli avantajlar sağlayacaktır” dedi.



Her yıl ortalama 100’ün üzerinde yeni mağaza açma hedefi


Ateş, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de kanıtlanmış başarılı iş modelimizi 2012 yılında yurtdışına taşıyarak iki ülkede başlattığımız operasyonlarımızı 150 mağazaya yükseltmeyi başardık. Bugün itibariyle yurtiçi ve yurtdışında toplam 450’den fazla mağazamız bulunuyor. Dünyanın farklı noktalarındaki fırsatları değerlendirerek yurtdışı operasyonlarımızı genişletmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki üç yıl boyunca yurtiçinde ve yurtdışında her yıl ortalama 100’ün üzerinde yeni mağaza açmayı hedefliyoruz.”




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