ERA Türkiye, gayrimenkul sektörüne katkı sunma stratejisine paralel olarak düzenlediği etkinliklerden ’TrendERA’ 19 Eylül 2017 Salı günü İstanbul’da gerçekleşecek. Katılımın ücretsiz olacağı zirve kapsamında katılımcılar, hem yeni trendlerden haberdar olacak, hem de iş ilişkilerini geliştirecekleri networking fırsatları yakalayacak. Türkiye genelinde gayrimenkul profesyonelleri, ofis sahipleri, brokerlar, danışmanlar ve gayrimenkul danışmanlığı konusunda yatırım yapmayı düşünen girişimcilerin katılması beklenen zirveye ilginin yoğun olacağı öngörülüyor.

Sektörün duayenleri arasında gösterilen kişilerin de katılacağı ulusal ve uluslararası gayrimenkul dünyasında olan gelişmeleri ve yatırım fırsatlarını anlatacak zirve saat 13.00 ile 18.00 arasında Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de gerçekleştirecek.

Gayrimenkul sektörünün değişen yüzü

Zirve’de ‘Dijital Çağda Değişen Alıcı Algoritması’ başlıklı bir konuşma yapacak olan ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, dijital çağdaki satın alma metodolojisi değişikliği, dijital çağda Türkiye, dijital çağda dünyada emlakçılık, dijital çağda Türkiye’de emlakçılık, dijital çağda gayrimenkul danışmanının yapması gerekenler gibi konuları masaya yatıracağı bildirildi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Atalay, “Zirve, katılımcıların detaylı uzmanlıklar edinerek işlerini geliştirmesini ve hedeflerini rasyonel zeminde oluşturarak yüksek performanslara ulaşmalarını sağlamak üzere oluşturuldu. Zirvede genel olarak gayrimenkul profesyonelleri, ofis sahipleri, brokerlar ve danışmanların katılımcılar arasında olduğunu düşünürsek, program içeriğinin konuyla ilgilenen tüm katılımcıların kariyerleri adına önemli katkıları olacağını söyleyebilirim” dedi.

ERA Real Estate Türkiye Franchise Kanal Direktörü Kadir Tümen’in ‘Dünyanın Gayrimenkul Devi ERA’ başlıklı konuşmasında ERA’nın küresel gücünü anlatacağı zirvede, ERA Real Estate Türkiye Franchise Geliştirme Direktörü Birgül Dalgakıran profesyonel bir gayrimenkul danışmanı olmanın sırlarını, Kurumsal Gayrimenkul ofisi Brokerlarından Hasan Can gayrimenkul sektöründe fenomen olmak için neler yapılması gerektiğini ve ERA Real Estate Türkiye Gayrimenkul Direktörü Ufuk Şevki de gayrimenkul danışmanlığında farklılaşmanın yollarını anlatacağı kaydedildi.

Ayrıca zirvenin konuşmacıları arasında yer alan Ali Güvenç Kiraz Hukuk Bürosu’ndan Avukat Ali Güvenç Kiraz, gayrimenkul sektörüne ilişkin sermaye araçlarına değinecek. Endeksa Gayrimenkul kurucu ortağı ve CEO’su Gökmen Öğüt gayrimenkulde değişen değerleme parametrelerinden bahsederken, Hürriyet Emlak’tan Çağrı Bozay dijital dünyada gayrimenkul pazarlama değişimlerini anlatacak.

Zirve, Crispy Cream Türkiye Genel Müdürü Halit Uğur Kesemen’in yeni girişim fırsatlarının şifrelerini vereceği konuşma ile son bulacak.