Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 09:51

’Değişen Koşullarda Yeni Gayrimenkul Trendleri Zirvesi’ İstanbul’da yapılacak

ERA Türkiye, gayrimenkul sektörüne katkı sunma stratejisine paralel olarak düzenlediği etkinliklerden ’TrendERA’ zirvesi, değişen koşullarda yeni gayrimenkul trendleri konsepti ile gelişen kentlerin yatırım fırsatlarını sektör temsilcilerinin katılımı ile 19 Eylül’de İstanbul’da yapılacak.

’Değişen Koşullarda Yeni Gayrimenkul Trendleri Zirvesi’ İstanbul’da yapılacak

18 Eylül 2017 09:51


ERA Türkiye, gayrimenkul sektörüne katkı sunma stratejisine paralel olarak düzenlediği etkinliklerden ’TrendERA’ 19 Eylül 2017 Salı günü İstanbul’da gerçekleşecek. Katılımın ücretsiz olacağı zirve kapsamında katılımcılar, hem yeni trendlerden haberdar olacak, hem de iş ilişkilerini geliştirecekleri networking fırsatları yakalayacak. Türkiye genelinde gayrimenkul profesyonelleri, ofis sahipleri, brokerlar, danışmanlar ve gayrimenkul danışmanlığı konusunda yatırım yapmayı düşünen girişimcilerin katılması beklenen zirveye ilginin yoğun olacağı öngörülüyor.


Sektörün duayenleri arasında gösterilen kişilerin de katılacağı ulusal ve uluslararası gayrimenkul dünyasında olan gelişmeleri ve yatırım fırsatlarını anlatacak zirve saat 13.00 ile 18.00 arasında Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de gerçekleştirecek.



Gayrimenkul sektörünün değişen yüzü


Zirve’de ‘Dijital Çağda Değişen Alıcı Algoritması’ başlıklı bir konuşma yapacak olan ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, dijital çağdaki satın alma metodolojisi değişikliği, dijital çağda Türkiye, dijital çağda dünyada emlakçılık, dijital çağda Türkiye’de emlakçılık, dijital çağda gayrimenkul danışmanının yapması gerekenler gibi konuları masaya yatıracağı bildirildi.


Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Atalay, “Zirve, katılımcıların detaylı uzmanlıklar edinerek işlerini geliştirmesini ve hedeflerini rasyonel zeminde oluşturarak yüksek performanslara ulaşmalarını sağlamak üzere oluşturuldu. Zirvede genel olarak gayrimenkul profesyonelleri, ofis sahipleri, brokerlar ve danışmanların katılımcılar arasında olduğunu düşünürsek, program içeriğinin konuyla ilgilenen tüm katılımcıların kariyerleri adına önemli katkıları olacağını söyleyebilirim” dedi.


ERA Real Estate Türkiye Franchise Kanal Direktörü Kadir Tümen’in ‘Dünyanın Gayrimenkul Devi ERA’ başlıklı konuşmasında ERA’nın küresel gücünü anlatacağı zirvede, ERA Real Estate Türkiye Franchise Geliştirme Direktörü Birgül Dalgakıran profesyonel bir gayrimenkul danışmanı olmanın sırlarını, Kurumsal Gayrimenkul ofisi Brokerlarından Hasan Can gayrimenkul sektöründe fenomen olmak için neler yapılması gerektiğini ve ERA Real Estate Türkiye Gayrimenkul Direktörü Ufuk Şevki de gayrimenkul danışmanlığında farklılaşmanın yollarını anlatacağı kaydedildi.


Ayrıca zirvenin konuşmacıları arasında yer alan Ali Güvenç Kiraz Hukuk Bürosu’ndan Avukat Ali Güvenç Kiraz, gayrimenkul sektörüne ilişkin sermaye araçlarına değinecek. Endeksa Gayrimenkul kurucu ortağı ve CEO’su Gökmen Öğüt gayrimenkulde değişen değerleme parametrelerinden bahsederken, Hürriyet Emlak’tan Çağrı Bozay dijital dünyada gayrimenkul pazarlama değişimlerini anlatacak.


Zirve, Crispy Cream Türkiye Genel Müdürü Halit Uğur Kesemen’in yeni girişim fırsatlarının şifrelerini vereceği konuşma ile son bulacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç