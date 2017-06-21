Müzik dünyasında ilk şöhreti “Akademi Türkiye” adlı müzik yarışmasında yakalayan ve sonrasında aralıksız on dört yıl boyunca sahnelerin en popüler yorumcularından biri olmayı başaran Deha, açıklamalarda bulundu.

Deha, geçmişte yapılan müzik yarışmalarının çok daha nitelikli olduğunu ama buna rağmen kimsenin doğru dürüş bir şöhret kazanamadığını söyledi. Günümüzde çok popüler olan evlilik programlarında da her şeyin bir kurgu olduğunu ifade eden Deha Bilimlier, orada şöhret olanların ve onların hayranlarının da balon olduğunu söyledi.

“Evlilik programlarındaki şöhretler balon”

Deha, evlilik programları ve müzik yarışmalarının oluşturduğu şöhretin balon olduğunu söyledi: “Yarışmada ne yaptığın önemli değil, yarışmadan çıkınca ne yaptığın önemli. Yarışmadan çok insan kalmadı. Müzik yarışmasından sonra o şöhret kalmıyor, önemli olan, yakalamış olduğun kemik kitleyi tutup onlarla devam etmek. Aynı şey evlilik programlarında da var. Şu an mesela TV’deki evlendirme programlarındaki yarışmacıların da hayranları var. Onlar çok balon hayranlar. Onlar varla yok arası bir şey. İyi bir şey de değil bu yarışmalar. Çok kişi o şöhreti görünce, arkasından gidiyor ama daha sonra bir yerde çay ocağında çalışamıyorsun. Psikolojin kaldırmıyor. Ben yarışmadan çıktığım zaman gerçekten herkes beni tanıyordu; ama hiç param yoktu mesela. Aldanmayacaksın bu programlarda yaşanan işlere, çok tehlikeli bir durum” diyerek, müzik yarışmaları ile evlilik programlarının getirdiği şöhreti eleştirdi.

“Halk müzik yarışmalarını artık yemiyor”

Deha, televizyonlarda yayınlanan müzik programlarının artık izlenmediğini bunun da nedeninin halkın bu programlara olan inancını kaybettiğini, her şeyin bir kurgu olduğunu bildiğini söyledi ve “Halk artık o programlarda yapılanları yemiyor” dedi. Deha Bilimlier, “Bu programlar izlenmeme durumuna geldi, başlayanlar da yarıda bitti. Artık durumu anladılar, güzel müzisyenler, iyi şarkıcılar da katılmamaya başladılar. Baktılar artık bir şey olmuyor. Halk da artık yemiyor. Bir program olarak göreceksin bunları, herkes karlı, yarışmacılar hariç” dedi.