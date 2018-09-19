Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEİK/ Türkiye-Japonya İş Konseyi 24'üncü Ortak Toplantısı'nın açılışında konuştu. Bakan Varank, Haziran ayı rakamlarına göre Türkiye'de an itibariyle 227 Japon firmanın bulunduğunu belirterek iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerin daha da gelişmesi amacıyla çok çalışılacağının altını çizdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/ Türkiye-Japonya İş Konseyi 24'üncü Ortak Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEİK Başkanı Nail Olpak, Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan, DEİK/Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı, Japonya -Türkiye Ekonomik Komitesi (KEIDANREN) Eş Başkanları Kenichiro Yamanishi ve Tamotsu Saito katıldı.

Toplantıda açılış konuşması gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bu toplantının ülkelerimiz arasındaki ticaret ve yatırım ilişkisini bir basamağa taşımak adına önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Türkiye ve Japonya arasında tarihi çok eskilere dayanan bir dostluk var. Bu dostluk gerek ülkelerarası iş birliği politikaları gerekse iş dünyamızın ortak girişimleriyle gittikçe güç kazanmaya devam ediyor” dedi.

“Doğrudan yatırımlarla ilgili liberal ve şeffaf bir mevzuatımız var”

Japon firmalarının uzunca bir süredir Türkiye'de faaliyet göstererek üretime, ihracata ve istihdama katkı sağladığını belirten Varank, “Haziran ayı rakamlarına göre, ülkemizde 227 Japon şirketi bulunmaktadır. Bu sayısı başta yüksek katma değerli sektörler olmak üzere daha da artırmayı amaçlıyoruz. Ülkemizde doğrudan yatırımlarla ilgili liberal ve şeffaf bir mevzuatımız var. Yabancı ve yerli girişimciler hak ve yükümlülükler bakımından eşit durumdalar. Gururla ifade etmeliyim ki Türkiye OECD ülkeleri de dahil olmak üzere pek çok ülke arasında ulusal muamele prensibi dediğimiz yaklaşımı benimseyen sınırlı sayıdaki ülkelerden bir tanesi. Hükümetimiz bu politikaya kesintisiz bir şekilde devam edecek” diye konuştu.

Varank, dünya ekonomisinde korumacılığın hız kazandığı bir dönemde bu politikanın çok kıymetli bir cazibe unsuru olduğuna inandığını dile getirdi.

Serbest Ticeret Anlaşması müzakerelerini en geç 2019 yılının ilk yarısında tamamlamayı hedeflediklerini vurgulayan Bakan Varank, “Japonya ile Yatırımların Karşılıklı Korunması Ve Teşviki Anlaşması 1993 yılında imzalanmıştı. Şimdilerde ise bu anlaşmanın yerini alacak ve yatırımcılara yeni haklar getirecek serbest ticaret anlaşmasının müzakereleri devam ediyor. Bakanlığımız bu anlaşmanın yatırım bölümünden sorumlu. Hedefimiz bu müzakereleri en geç 2019 yılı ilk yarısında tamamlamak” ifadelerini kullandı.

“Daha iyi çalışıp bu rakamı artıracağız”

Japonya ile Türkiye arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelecek dönemde daha gelişmesi için çalışmaların devam edeceğinin altını çizen Bakan Varank,”Son 16 yıllık dönemde tecrübe ettiğimiz siyasi ve ekonomik istikrar sayesinde uluslar arası doğrudan yatırımlarda önemli bir aşama kaydettik. 1975-2002 arası dönemde toplam 14 milyar dolar doğrudan yabancı yatırımcı çeken Türkiye son 16 senede 200 milyar doların üzerinde doğrudan yatırıma ev sahipliği yaptı. Bu süreçte Japonya 2,7 milyar dolar ile Türkiye'ye sermaye ihraç eden ülkeler arasında 15'inci sırada yer aldı. Ben bu rakamın mevcut potansiyeli yansıtmadığını düşünüyorum. Daha iyi çalışıp bu rakamı artıracağız” dedi.

Japon yatırımcılar her fırsatta bir araya gelmeyi çok önemsediğini aktaran Varank, “Yatırımcı dostu bir ortam sağlamak hükümetimizin en temel öncelikleri arasındadır. Yatırım ortamını daha da ileri seviyeye taşımak adına özel sektör paydaşlarımızla istişare ederek 2018 yılında çok önemli adımlar attık. Bu kapsamda şirket kuruluşu, inşaat izinleri, tapu işlemleri, telekominikasyon altyapı izinleri, dış ticaret işlemleri ve finansmana erişim konularında ciddi iyileşmeler sağladık. Önümüzdeki dönemde de özel sektör paydaşlarımızla birlikte yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla DEİK/ Türkiye-Japonya İş Konseyi ve karşı kanat kuruluşu Japonya -Türkiye Ekonomik Komitesi (KEIDANREN) arasında iki ülke arasındaki iş birliğini artırma amacıyla ortak bildiri imzalandı.