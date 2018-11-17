DEİK'ten milyonluk ticari diplomasi atağı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), 145 İş Konseyi Başkanıyla İş Konseyleri Ticari Diplomasi Buluşması'nda bir araya geldi. Programa Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), ticari diplomasi atağı başlatacak. DEİK, 145 İş Konseyi Başkanıyla İş Konseyleri Ticari Diplomasi Buluşması'nda bir araya geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda DEİK, 2019 yılı için ticari diplomasi atağı başlatma kararı aldı. Bu kapsamda, 145 iş konseyiyle 1 yılda 1 milyon iş insanına ulaşacak.

Ruhsar Pekcan: "Şirketlerimiz DEİK sayesinde küresel aktörler arasında yer alacak"

DEİK, İş Konseyleri Ticari Diplomasi Buluşması'nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "DEİK, Türkiye'nin mal ve hizmet ticaretini artırmayı, ülkemize daha fazla doğrudan yabancı yatırım gelmesini sağlamayı kendisine şiar edinmiştir. Türk şirketleri kurumsal kapasitelerini DEİK üzerinden artırma fırsatı elde edecek ve şirketlerimiz DEİK sayesinde küresel aktörler arasında daha kolay yer alabileceklerdir" dedi.

Pekcan sözlerine şöyle devam etti: "Dış ticaret hedeflerimizi yakalamamızda devlet-özel sektör birlikteliği kritik öneme sahiptir. Bu anlamda, Türkiye'nin güzide seçkin özel sektör kuruluşlarının kuruculuğunu yaptıkları DEİK platformu ile Ticaret Bakanlığımız arasındaki etkin işbirliğinden ve bunun olumlu sonuçlarından son derece memnunuz. Bu yıl için hedefimiz, ihracatta tarihi zirveye ulaşarak büyüme ve istihdamı desteklemektir. Türkiye, yüksek gelirli ülkeler sınıfına ancak teknolojiye yatırım yaparak ve ihracatını artırarak ulaşabilir. Her türlü sınamaya rağmen Türk ekonomisi dinamik olduğu kadar güçlü ve güven veren altyapısıyla, önemli bir yatırım merkezi olmaya devam edecek. Ticaret savaşlarının yaşandığı, gümrük duvarlarının sürekli yükseltildiği, haksız rekabetin körüklendiği günümüz dünyasında Türkiye; dünyaya entegre olan serbest piyasa ekonomisiyle yatırımcılarına öngörülebilir bir gelecek sunmaktadır".

Pekcan, "Bundan sonra Ticaret Bakanlığı olarak amacımız; ticaret ataşelerinin yapısını ülke bazında daha güçlendirmek, onları daha görünür kılmak ve DEİK iş konseyi başkanları ile koordineli çalışmalarını temin etmek" dedi. Pekcan, DEİK'te bölgesel olarak ayrı ayrı istişare toplantıları yapmayı istediklerini belirtti.

Nail Olpak: "Dış ticaretimizin gelişmesi için daha çok çalışacağız"

İş Konseyleri Ticari Diplomasi Buluşması'nda konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK'in Türk iş dünyasının tüm renklerini içinde barındıran, bir iş platformu olduğunun altını çizdi.

Olpak, DEİK'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, hep daha iyisini hedefleyerek azim ve kararlılıkla çalıştığını belirtti.

Olpak, "DEİK olarak işimiz, gücümüzü dünyaya taşımak. Bu çerçevede yıl boyu önemli faaliyetler düzenliyoruz. Bu faaliyetlerimizle, Dünyayı Türkiye'ye taşıyor, Türkiye'yi Dünyaya açıyoruz. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz ve geleneksel hale getirmeyi hedeflediğimiz İş Konseyleri Ticari Diplomasi Buluşması'nda 145 iş konseyimizle yeni bir ticari diplomasi atağı başlatma kararı aldık. Bu çerçevede, 2019 yılında düzenleyeceğimiz faaliyetlerle 1 milyon iş insanına ulaşacak ve dış ticaretimizin gelişmesi için çalışacağız. Bizler, gönüllü birer elçi olarak, ticari, sosyal ve kültürel köprüler kurmak için daha çok çaba sarf edeceğiz" dedi.

"Hedef ülkeler için özel çalışma yürüteceğiz"

Ticaret Bakanlığının belirlediği hedef ülkeler olan Çin, Rusya, Hindistan ve Meksika'ya yoğunlaşacaklarını kaydeden Olpak, bu dört ülkeyle ticaretin gelişmesi için özel çalışma yürüteceklerini kaydetti. Olpak, ticari diplomasi kavramını daha etkin bir şekilde anlatmak için Türkiye'de bir toplantı turu başlatacaklarını belirtti.