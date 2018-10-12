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Delphi Technologies'den müşterilerine satış sonrası destek hattı duyurusu

Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik önemli çözümler geliştiren Delphi Technologies, 2017 yılı itibariyle devreye aldığı ‘satış sonrası destek hattı’ ile servis kanalları ve otomobil sahiplerinin dizel ve yedek parçalar ile ilgili konularda kolaylıkla teknik destek almasını sağlayacak.

Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik önemli çözümler geliştiren Delphi Technologies, 2017 yılı itibariyle devreye aldığı ‘satış sonrası destek hattı' ile servis kanalları ve otomobil sahiplerinin dizel ve yedek parçalar ile ilgili konularda kolaylıkla teknik destek almasını sağlayacak.



Dünyanın önde gelen otomotiv orijinal ekipman üreticileri için emisyon ve yakıt tasarrufu çözümleri üreten Delphi Technologies, dizel ve yedek parça kanalındaki tüm ürünler hakkında en hızlı şekilde çözüm sağlamak amacıyla 2017 yılında devreye aldığı ‘satış sonrası destek hattı'nı geliştirdi. Yapılan bilgilendirmede; destek hattı üzerinden, toptan ve perakende servis kanalları ile otomobil sahipleri, ortaya çıkan sorunlar için teknik destek de alabilecek.

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