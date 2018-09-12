Delphi Technologies'ten yeni arıza tespit teknolojisi

Dünyanın önde gelen otomotiv orijinal ekipman üreticileri için emisyon ve yakıt tasarrufu çözümleri üreten Delphi Technologies, daha fazla servisin hızlı ve doğru arıza tespiti yapmasını sağlayacak yeni arıza tespit cihazı DS-nano'yu tanıttı. Yapılan açıklamada; uygun fiyatıyla ön plana çıkan cihaz, hızla artan araç parametreleri konusunda daha fazla servisin doğru bilgilerden yararlanmasını sağlayacak. Bu kullanışlı cihaz teknisyenlere yakıt, ateşleme, dizel, fren ve klima dahil temel sistemlerle ilgili olarak hata kodlarını okuma ve silme, yeniden kodlama yapma, bileşenleri etkinleştirme ve servis ışıklarını sıfırlama olanağı verecek. Bu da servislerin arıza tespitini minimum yatırımla daha rahat bir şekilde yapmalarına olanak tanıyor. DS-nano, 2019 yılı başında satışa sunulacak.

"Gelecekteki talepleri de karşılayacak"

Delphi Technologies Satış Sonrası EMEA Başkan Yardımcısı Jean-Francois Bouveyron, “Günümüzün modern arabalarında sistem performansının takip edildiği yaklaşık 300 arıza tespit parametresi bulunmaktadır. 2020 yılına kadar bu sayının bin olması beklenmektedir. Bunların her biri, servislerin sorunları daha hızlı şekilde belirleyip çözümlemesine yardımcı olacaktır. Bu parametreler, doğru cihazlara ve uzmanlığa sahip olan servislere, hızlı büyüyen piyasada, değeri yüksek onarımlar sunmak açısından önemli bir olanak tanımaktadır. Bu bakımdan, DS-nano mükemmel bir ilk adımdır. Giderek daha fazla elektronikle kontrol edilen araç sistemleriyle birlikte OBD arıza tespiti her servis için bir gereklilik olacaktır. DS-nano, servisler için daha uygun maliyetli olacak ve hem mevcut talepleri hem de gelecekteki talepleri karşılayacak bir arıza tespit cihazına sahip olmalarını sağlayacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Yapılan bilgilendirmede; maliyetlerin daha da düşürülmesini sağlayan bir VCI (araç iletişim arayüzü) çözümü olarak üretilen DS-nano, DS150E ve DS450E ile aynı güçlü ve donanımlı arıza tespit arayüzünü kullanıyor ve binek ile hafif ticari araç yazılımlarının özelleştirilmiş bir versiyonuyla eşleştiriliyor. DS-nano çok çeşitli marka ve modelde sorunsuz, hızlı ve sezgisel arıza tespiti sağlıyor. Kapsamlı bir araç veri tabanını destekleyen yazılım, cihazın kapsadığı sistemler için akıllı sistem taraması, akıllı sistem tanımlama ve raporlama işlevi gibi sezgisel özelliklerle donatılmış.