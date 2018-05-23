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23 Mayıs 2018 16:43

Delphi’de görev değişikliği

Delphi Technologies’de daha önce Satış Sonrası Türkiye, Kafkasya ve Bulgaristan Ülke Direktörü olarak görev yapan Reşat Dumanoğlu’nun Türkiye, Kafkasya, Ortadoğu ve Afrika Bölge Direktörü görevine atandığı bildirildi.

Delphi’de görev değişikliği

23 Mayıs 2018 16:43



Dünyanın önemli otomotiv orijinal ekipman üreticileri için emisyon ve yakıt tasarrufu çözümleri üreten Delphi Technologies’de daha önce Satış Sonrası Türkiye, Kafkasya ve Bulgaristan Ülke Direktörü olarak görev yapan Ş.Reşat Dumanoğlu’nun, Türkiye, Kafkasya, Ortadoğu ve Afrika Bölge Direktörü görevine atandığı duyuruldu. Yaklaşık 20 yıldır Delphi’de görev yapan Dumanoğlu, yeni görevinde Delphi’nin ilgili bölgelerdeki büyümesini destekleyecek stratejilerin kurgulanması ve geliştirilmesi görevlerinden sorumlu olacak. Görevini şirket merkezi olan İngiltere’de görev yapan Satış Sonrası EMEA Başkan Yardımcısı Jean-François Bouveyron’a bağlı olarak yürütecek Dumanoğlu, Delphi’nin satış sonrası organizasyonunda Türkiye dahil olmak üzere Kafkaslar, Orta Doğu ve Afrika’da toplam 67 ülkeyi yönetecek.



20 yılı aşkın otomotiv sektörü tecrübesine sahip


Delphi’de daha önce üretim kanalında, farklı görev ve fonksiyonlarda yöneticilik yapan Ş. Reşat Dumanoğlu, 2014 yılında Satış Sonrası Ülke Direktörü olarak atandı. O dönemde sorumlu olduğu bölge yalnızca Türkiye ile sınırlıydı. 2015 yılında buna Bulgaristan ve üç Kafkas ülkesi olan Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan eklendi. Son görevlendirme ile Bölge Direktörü olarak atanan Dumanoğlu, İngiltere merkezli olan Delphi’nin satış sonrası organizasyonunda Türkiye, Kafkaslar, Orta Doğu ve Afrika’da 67 ülkenin yönetiminden sorumlu olacak.



Evli ve bir çocuk babası olan Dumanoğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Viyana Ekonomi Üniversitesi’nde lisansüstü çalışması yanı sıra farklı şirketler ve organizasyonlarda satış, insan kaynakları ve finans alanlarında çeşitli düzeylerde görev yapan Dumanoğlu, 20 yılı aşkın otomotiv sektörü tecrübesine sahip.




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