DEM-BİR Başkanı Güney: “Çocuğunuza, sokaktaki kediye dahi ithal Somon balığı yedirmeyin”

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ali Güney, yeni sezonun açılmasıyla birlikte Türkiye'deki balıkçılık sektörünü değerlendirdi. Palamuttaki cıva iddialarını yanıt veren Ali Güney, asıl tehlikenin yurt dışından ithal edilen somon balığı olduğunu söyleyerek, "Çocuğunuza, kapınızdaki kediye dahi Somon yedirmeyin" dedi.

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Genel Başkanı Ali Güney, balıkçılık sezonun açılmasıyla birlikte, Türkiye'deki balıkçılık sektörünü değerlendirdi. Sarıyer Kireçburnu'nda bir balıkçı barınağında İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonuna açıklamalarda bulunan Ali Güney, balıkçılıkla ilgili ortaya atılan iddiaları sert dille eleştirirken, vatandaşları hangi balıkları tercih etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

“Çocuğunuza, sokaktaki kediye dahi somon'u yedirmeyin”

Palamut balığında cıva olduğu iddialarına cevap veren Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Genel Başkanı Ali Güney, “Bazı hocalarımız Palamut balığında Cıva olduğunu iddia ediyor. Ben o hocalara soruyorum hangi okuldan mezun oldular. Cıva denizin dibinde olabilecek şey. Ağır bir metaldir. Bu da bizim plajik balıklarımızı yani orta su ve su üstünde giden balıklarımızı etkilemiyor. Bu şekilde algı operasyonu yapmak da yazık günahtır. Bu sektörün ahını almasınlar. Aynı hocalar bir de şunu söylüyor; Siz Türkiye'den gelen balıkları yemeyin ama ithal olan Somonu yiyebilirsiniz. Ben de iddia ediyorum çocuğunuza, kapınızdaki kediye dahi Somon yedirmeyin. Çünkü ağır metalin en fazla olduğu balıklardan biridir. Bu ispat edilmiş ve bütün makalelerde var” dedi.

“Bu sene herkes bol bol balık yiyecek”

Balık sezonunun iyi başladığını sözlerine ekleyen Güney, “Sezonumuz iyi başladı tabi bu kötü hava şartları bitince daha iyi olacak. Çok çeşit var denizde bu sene bereket iyi, inşallah yüzümüz gülecek. Geçen sene 40 sezonun en kötü sezonuydu. Çok verimsiz bir sene oldu hem balık hem de çalışanlar açısından. Bu sene Allah'a çok şükür işler gayet iyi bol çeşit var. Lüferinden tutun Çinekop, İstavrit, Hamsi, Palamutta bol bir çeşitlilik var. Palamut zaten şuanda Karadeniz'in 30 millerinde filan. Yem orda Hopa'dan Sinop'a kadar bu balıkları görüyoruz. Allah'ın izniyle bu sene herkes bol bol balık yiyecek” diye konuştu.

“Tavuğa yüzde 40 zam geliyorsa hamsinin fiyatının 7 lira olması pahalı değil”

Balık fiyatları hakkında konuşan Güney, “Doğal olan bir protein olan hiçbir katkısı olmayan bir balıktan bahsediyoruz. Arkadaşlardan biri dedi ki hamsi kilosu 7 liradan pahalı. Bakın mazotu biz Mayıs 3 liraya alıyorduk şimdi 5.20'ye alıyoruz. Köpük dediğimiz kutularımız var. Bu kutuları da 3 liraya alıyorduk şimdi altı liraya alıyoruz. İşçilerin, tayfaların maaşı hepsi artıyor. Bir tavuğa yüzde 40 zam geliyorsa hamsinin de kilosunun 7 lira veya 10 lira olması pahalı değil” şeklinde konuştu.