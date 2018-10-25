DemirDöküm yılın ilk 9 ayında yüzde 46 büyüdü

DemirDöküm, 2018'in ilk 9 ayında hedeflerini aştı. 2018'i ‘dönüşüm yılı' ilan eden şirket, toplam ciroda yüzde 46 büyüdü.

Türkiye iklimlendirme sektörüne 64 yılda birçok ilki kazandıran DemirDöküm, 2018 yılının ilk 9 ayını düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi. Basın toplantısı DemirDöküm CEO'su Alper Avdel ve DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna'nın katılımıyla gerçekleşti.

"Yatırımda ve büyümede hız kesmiyoruz"

Toplantıda 2017 yılında olduğu gibi 2018'e de 40 milyon TL'lik yatırım planıyla başladıklarını kaydeden DemirDöküm CEO'su Alper Avdel; fabrika, üretim, marka ve dijital dönüşüm çalışmaları için planlanan 40 milyon TL'lik yatırımın büyük bir bölümünü hayata geçirdiklerini söyledi. Yılın başında açıklanan yüzde 20 büyüme hedefini, ilk 9 ayda ikiye katladıklarını söyleyen Avdel, geçen yılın ilk 9 ayına kıyasla yüzde 46 büyüme elde ettiklerini vurguladı.

DemirDöküm'ün yılın başından itibaren geleneksel ürün gamını yeni ürünlerle güçlendirdiğini, Nisan ayında yürürlüğe giren ErP Yönetmeliği ile birlikte sektörün en iddialı yoğuşmalı ürün grubunu ardı ardına satışa sunduklarını kaydeden Alper Avdel şöyle konuştu; “ErP Yönetmeliği ile birlikte Türkiye'nin yeni yoğuşmalı kombisi Atromix'i, kaskad pazarı için MaxiCondense'in yeni ürünlerini ve ısı pompası alanında da MaxiAir ürün grubumuzu tüketicilerimizin beğenisine sunduk. Yeni ürünlerimiz ve yeni girdiğimiz alanlardaki çözümlerimiz yüksek müşteri memnuniyeti sağladı. İç pazarın yanı sıra yurtdışında da sürdürülebilir büyümemize devam ettik."

“İhracatta dolar bazında yüzde 49 büyüdük”

Toplantıda, ihracattaki başarının 2018'de de sürdürüldüğünü belirten Avdel, "DemirDöküm olarak her yıl çok önemli sonuçlar ortaya koyarak ülkemize sağladığımız katma değeri artırıyoruz. Bu yılın başında da kendimize önemli bir hedef belirlemiştik. İhracatta yüzde 25'lik büyüme ile 100 milyon dolar barajını aşmayı hedeflediğimizi açıklamıştık. Kurdaki dalgalanma ve bölgede yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen hedeflerimizde sapma olmadı. 50 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatla Eylül ayı sonunda 75 milyon doların üzerine çıktık, dolar bazında yüzde 49 büyüdük" dedi. Alper Avdel, üretimden satışa ve ihracat çalışmalarına kadar yılın sonunda yeni bir rekor kırmak için çalıştıklarını kaydetti. Avdel, son iki yıldır üst üste gerçekleştirilen 40 milyon TL'lik yatırıma 2019'da da devam edeceklerini belirterek; “Sektörde öncü olduğumuz alanlara yenilerini eklemek, hizmet verdiğimiz alanlarda fark oluşturmak için geleceğimize yatırım yapmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

“Yoğuşmalı satışlarımız yüzde 90 arttı”

Şirketin 2018'e iyi bir hazırlık yaparak farklı alanlarda birçok ürünü ardı ardına satışa sunduğunu ve bu ürünlerle hem ülke ekonomisine hem tüketiciye daha fazla katma değer sunduklarını belirten Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, "Ürünlerimizle, projelerimizle, sektördeki öncülüğümüzün tam anlamıyla hakkını veriyoruz. İş ortaklarımız ve tüketicilerimiz, yoğuşmalı ailemizin yeni ürünlerini çok sevdi. Yoğuşmalı kombi satışlarımız yüzde 90 arttı. Kaskad tarafında da MaxiCondense ile pazardan olumlu dönüşler alıyoruz. Kaskad satışlarımız yüzde 50 seviyesinde, VRF satışlarımız ise yüzde 40 arttı. Şofben, termosifon, klima satışlarımız geçen yılla aynı seviyede devam etti" dedi.

"Hedefimiz pazar liderliğimizi Güney Amerika ülkelerine taşımak"

Toplantıda ihracat çalışmalarının detaylarına da değinen Erdem Ertuna, özellikle şofben ürün grubunda Avrupa'daki yönetmelik değişikliği nedeniyle AB ülkelerine olan satışların geçen seneye göre önemli bir artış gösterdiğini belirtti. Ertuna, "Hedefimiz, Şili ve diğer ülkelerde olduğu gibi pazar liderliğimizi Güney Amerika ülkelerine taşımak. Bu doğrultuda Arjantin ve Brezilya pazarlarına odaklandık. Yılsonuna kadar Arjantin'i de ihracat pazarlarımıza katıp, ilk ihracatımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz, ihracatın ciro içindeki payını 2020 yılında yüzde 50'ye çıkarmak" dedi.