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09 Haziran 2018 12:58

Demirören ailesi taziyeleri kabul ediyor

Demirören ailesi, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatı nedeniyle taziye ziyaretlerini kabul ediyor.

Demirören ailesi taziyeleri kabul ediyor

09 Haziran 2018 12:58


Dün hayatını kaybeden Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in Anadolu Hisarı’ndaki yalısında taziye ziyaretleri devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren Demirören ailesini çok sayıda kişi ziyaret etti. Eski UEFA As Başkanı Şenes Erzik, iş kadını Demet Sabancı, Gazeteci-Yazar Sedat Ergin, Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül, Emine Sabancı Kamışlı ve Şevket Sabancı da Demirören ailesine ziyarette bulunarak, taziylerini iletti.


Ziyaretinin ardından konuttan ayrılan Şevket Sabancı’ya Erdoğan Demirören’in oğlu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşlik ettiği görüldü.




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