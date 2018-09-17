Deneyimli polis memurunun kaleminden çocuklara özel kitap

Deneyimli polis memuru Nuray Toprak'ın çocuklar için kaleme aldığı “Su ve Arkadaşları Güvende” kitabı yayınlandı. Toprak, meslek hayatında yaşadığı olaylara dayanarak yazdığı kitabında çocukların güvenlik duygusunu ve kendilerini ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.

20 yıl süresince Emniyet Teşkilatı'nın her biriminde görev alan polis memuru Nuray Toprak, çocuklar için kitap yazdı. Kaleme aldığı “Su ve Arkadaşları Güvende” isimli kitapta çocukların güvenlik duygusunu ve kendilerini ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen Toprak, aileler için de önerilerde bulundu. Toprak'ın meslek hayatında yaşadığı olaylara dayanarak yazdığı kitap aileler ve çocuklar için bir rehber niteliği taşıyor.

Öncelikle çocuklara güvenlik kurallarının iyice anlatılması gerektiğini söyleyen Toprak, “Bu güvenlik kuralları çerçevesinde, hem kendi bedenini nasıl koruması gerektiğini, hem de hızlı bir şekilde hayatımıza giren internet güvenliğini iyi bir şekilde öğretmemiz şart. Çocukları şiddetten ve istismardan korumak hassas bir konudur. Bu hassasiyeti koruyarak bu kitabı çocuklarınızla karşılıklı bir okuma yaparak değerlendirmenizi tavsiye edebilirim. Alıştırmaları ve aktiviteleri beraber yaparsanız daha verimli bir okuma olur. Kitabı çocuğunuzla sohbet ederek, onun sorular sormasına zemin hazırlayarak beraber okursanız kaliteli zaman geçirmiş olursunuz. Öykünün kahramanlarına atıfta bulunarak, “Sen olsaydın ne yapardın?” sorularıyla konuyu pekiştirebilirsiniz. Öncelikle, “Bana güven, ne olursa olsun yanındayım” duygusu kesinlikle verilmelidir. Çocuğunuzla aranızda mutlaka belirleyici bir şifre olmalıdır” dedi.

Toprak sözlerine şöyle devam etti: “'Ne olursa olsun ben senin yanındayım, her şeyi bana anlatabilirsin' diyerek güvende olduklarının söylenmesi gerekir. 'Eğer bize ulaşamazsan, en güvendiğin bir kişiden ya da üniformalı birinden yardım istemelisin' diyerek, çocuğunuzun bilmesi gereken önemli numaraları öğrenmesini sağlamalısınız.”

Nuray Toprak kimdir?

1968 yılında doğan Nuray Toprak, 1996-1997 öğretim yılında İzmir Rüştü Ünsal Polis Okulu'na girmeye hak kazandı. Çeşitli yerlerde görev aldığı süre içinde suça itilmiş, şiddet mağduru, kaybolmuş ve her türlü istismara uğrayan çocuklarla karşılaşan Toprak, çeşitli yerlerden tiyatro eğitimi aldı. Özel tiyatrolarda ve sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Toprak, kazanılan gelirlerin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladı.

Toprak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün bünyesinde, tiyatro ekibinin sorumlusu ve oyuncusu olarak devam etti. Görev itibariyle henüz suç olmadan suçun önüne geçmek amaçlandığı için, ebeveynlerin ve gençlerin bilmesi gereken kuralları içeren ve toplamda iki yetişkin ile bir çocuk oyuncu içeren piyesleri tiyatro sahnesine taşıdı ve birçok kişiye birebir ulaşarak toplumsal fayda sağladı. Bu nedenle de görev süresince üstün başarılarla ödüllendirildi.

Öğrenimine Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tiyatro bölümünde yüksek lisans yaparak devam etmektedir. Aldığı Eğitimler ise şöyle: Gazetecilik ve İletişim, Diksiyon, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Grafoloji, Toplum Destekli Polislik Eğitici Yetiştirme Eğitmeni, Masal Anlatıcılığı Eğitimi, Özel Güvenlik Uzman Eğitimciliği, Her Yönüyle Eğitimcinin Eğitimi, Yetişkin Öğrenimi, Oyunlaştırma Araçları, Fiziksel Oyun Entegrasyonu, Eğitimde Hikayeleştirme, Yeni Nesil Eğitim Tasarlama.