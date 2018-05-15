Deniz Akkaya’ya eski sevgilisini tehditten ceza

Duruşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Akkaya daha sonra adliyeden ayrıldı.

Ünlü Manken Deniz Akkaya’nın eski sevgilisi Murat Varol’u "seni öldürürüm" şeklinde attığı mesajla tehdit ettiği iddiasıyla aldığı 2 ay 15 gün hapis cezasının istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Deniz Akkaya avukatı ile katılırken şikayetçi Murat Varol’u ise avukatı temsil etti.

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Akkaya, aylık gelirinin 15 bin TL olduğunu söyledi. Daha sonra savunmasına geçen Akkaya, “Attığım mesajı kabul ediyorum. Beraatimi istiyorum” dedi.

“Herkes ‘seni öldürürüm’ cümlelerini kullanmaktadır”

Duruşmada söz alan Deniz Akkaya’nın avukatı ise “Müvekkilim karşı tarafın eylemleri nedeniyle kendini korumak amaçlı mesaj atmıştır. Tehdit suçunun oluşması için kişide korku, endişe yaratması gerekmektedir. Bu atılan mesaja rağmen Murat Varol şiddet içerikli eylemlerine devam etmiştir. Hayatın olağan akışı içerisinde herkes ‘seni öldürürüm’ cümlelerini kullanmaktadır. Bu durum ciddiye alınmamalıdır. Bu nedenle müvekkilimin beraatini istiyorum” diye konuştu.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, Akkaya’yı tehdit suçundan önce 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme daha sonra bu cezayı Bin 500 TL para cezasına çevirdi.

Duruşmanın ardından adliye koridorlarında basın mensuplarının sorularını yanıtlamaktan kaçınan Akkaya, daha sonra adliyeden ayrıldı.

Davanın geçmişi

Manken Deniz Akkaya ile eski sevgilisi Murat Varol’un karşılıklı yaralama ve tehdit davası daha önce sonuçlanmıştı. Mahkeme, Deniz Akkaya’yı ses sistemi hoparlörü ile yaraladığı iddia edilen Murat Varol’a "basit yaralama" suçundan 3 bin lira adli para cezası vermiş, Akkaya’yı da Murat Varol’a "seni öldürürüm" diye mesaj çektiği gerekçesiyle 2 ay 15 gün hapis cezası vermişti. Mahkeme Akkaya’ya verilen hapis cezasını bin 500 lira adli para cezasına çevirmişti. Akkaya’nın karara itirazı sonrası İstinaf mahkemesi, CMK kapsamında tehdit suçunun uzlaşma kapsamına alındığını ve şikayetçi Varol’un Akkaya’yla uzlaşmak isteyip istemediğinin sorulması gerektiği gerekçesiyle kararı bozmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’na gönderilen dosyada Murat Varol’un avukatı Hande Var’ın karşı taraf Deniz Akkaya ile uzlaşmak istemediklerini belirtmesi üzerine dava yeniden görülmeye başlanmıştı.