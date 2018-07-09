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09 Temmuz 2018 16:25

Deniz Atalay: “Takımlarımızın futbol için sahada olmasını temenni ediyorum”

Beşiktaş Asbaşkanı Deniz Atalay, “İnşallah bu sezon takımlarımız sahada futbol oynamak üzere hazır olur” dedi.

Deniz Atalay: “Takımlarımızın futbol için sahada olmasını temenni ediyorum”

09 Temmuz 2018 16:25


Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis 2018-2019 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Fikstür çekiminin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Deniz Atalay basın mensuplarına açıklamalara bulundu. Atalay, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Futbolun daha çok konuşulduğu, saha dışı olayların daha az konuşulduğu bir sezon diliyoruz. Biraz önce de ifade ettim. İnşallah bu sezon takımlarımız sahada futbol oynamak üzere hazır olur. Hocalarımız o doğrultuda takımlarını hazırlarlar. Şenol Hoca bunu çok söyledi. İnşallah bu sezon bunu gerçekleştiririz. İlk maçımızı Akhisarspor ile oynayacağız. Akhisarspor da Süper Kupa maçından 5 gün sonra bizimle oynayacak yanılmıyorsam. O yüzden onlara da şimdiden başarılar diliyorum. Şimdiden yorum yapmak doğru değil. Sahada futbolcular yorum yapacaklar. O yüzden bütün kulüplere başarı dilemekten başka söyleyeceğim bir şey yok" şeklinde konuştu.




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