Deniz sporu tutkunları Dragon Boat Festivali’nde buluştu

Sporcuların kıyasıya yarıştığı festival renkli görüntülere sahne oldu.

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Dragon Boat Festivali ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Sütlüce Sahili’nde kutlandı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın başlama atışını yapmasıyla başlayan yarışta sporcular kıyasıya yarıştı. Boğaz Kupası’na sahip olmanın heyecanıyla sporseverler küreklere asıldılar. 50 takımdan oluşan 850 sporcunun katıldığı festivalde liseler, üniversiteler, belediyeler, şirketler, sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleri kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlarda 1’inci olanlar Boğaz Kupası’nın sahibi olacak.

“Güzel, renkli bir görüntüye sahip oluyor”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, çevreye ve denizlere karşı duyarlı olunması gerektiğini vurguladı. Başkan Demircan, “İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği’nin hedefi, İstanbul’un boğazında, Haliç’te temiz bir çevre duyarlılığını artırmak üzere insanlarımızın odak noktasını olabildiğince bu değerlerimizin üzerine toplamaktır. Hem 19 Mayıs haftasını, hem İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği’nin misyonunu bir araya getirmek gibi bir düşüncemiz vardı. Güzel, renkli bir görüntüye sahip oluyor. Bu vesileyle hem gençlerimizin spor bayramını tebrik ediyorum, hem de duyarlılıklarımız, çevremize, denizimize, İstanbul boğazımıza ve Haliçimize olması gerektiğinin altını çiziyorum” ifadelerini kullandı.