Denizcilik dünyası Viaport Marina’yı ’Altın Çıpa’ ile ödüllendirdi

Liman Ve Marina İşletmecileri kategorisinde ödüle layık görülen Viaport Marina, en iyi marina işletmesi seçilirken ödülü Via Properties Yönetim kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar aldı.

Dünya denizcilik sektörü, İstanbul’da gerçekleşen 12’nci Uluslararası Altın Çıpa Denizcilik Başarı Ödülleri Töreni’nde bir araya geldi. Türk ve dünya denizciliğinin prestij ödülleri arasında yer alan törende 23 firma ödüle layık görülürken, 4 kişi ve bir kuruluşa ise başarı plaketi verildi. Viaport Marina’nın da Altın Çıpa Ödülü’nü aldığı geceye 71 ülkeden toplam 600 denizci katıldı.

"Ödül almak gurur verici"

Ödül töreninde konuşan Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar; "Biz denizcilik sektöründe yeniyiz. Ancak yaptığımız işlerle denizciliğe en iyi katkıyı vermeye çalışıyoruz. Öyle ki Viaport Marina’ya bir yaşam merkezi olarak tasarlayıp içine Avrupa’nın en hızlı beşinci roller coaster’ını inşa ettik, İstanbul’un en uzun sualtı tüneline sahip akvaryumunu yaptık, 170 mağazalı alışveriş merkezini hayata geçirdik" şeklinde konuştu.

Viaport Marina’nın son 1 yılda 18 milyon kişiyi ağırladığını belirten Bayraktar, Altın Çıpa ödülü almanın kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını ifade etti.

Marina ile ilgili yapılan bilgilendirmede, dünyanın ilk ve tek 8 fonksiyonlu marinası olma özelliği taşıdığı açıklanırken, proje içerisinde yer alan 750 yat kapasiteli marinanın 170 mağazalık alışveriş merkezi, Türkiye’nin en uzun sualtı tüneline sahip akvaryumu ve Türkiye’nin en büyük açık hava konser alanı Marina Arena’ya sahip olduğu kaydedildi.