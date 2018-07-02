"Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” kutlandı

Bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalık olan kabotaj, 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında milli bayram ilan edilerek her yıl 1 Temmuz’da kutlanıyor.

1 Temmuz tarihine denk gelen "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı"nda, Kurucu Rektör Serhat Akpınar tarafından yayınlanan bir yazılı mesaj ile kutlamalara katıldı.

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti’nde 1 Temmuz 1926 Tarihi’nde, genç cumhuriyetin sınırları içinde, ’mavi vatan’ olarak da adlandırılan karasuları ve ’onun’ limanları arasında yük, yolcu taşıma hakkı yeniden elde edilmiştir. Yani; bir devletin kendi limanlarına, deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalık ile ’Vatan’ kelimesinin kara, deniz ve hava egemenliği ile ancak payidar olabilmesinin, önündeki son engel de kalkmıştır. Bu vesile ile üniversitemizin, özellikle ulusal denizcilik anlayışı ve eğitimi konusunda öncü misyonunun, bu değerler ile harmanlandığını bir kez daha hatırlatıyorum" cümlelerine yer verdi.

Akpınar’ın yazılı mesajı; "Denizcilik ve kabotaj bayramımız kutlu olsun" ifadeleri ile son buldu.