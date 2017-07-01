Kıyı emniyeti ekibinin ise bir botu başarıyla devirerek, altından kolayca çıktıktan sonra Türk Bayrağı açtığı gösteri beğeni kazandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği işbirliğiyle Kabotaj Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 91’inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Beşiktaş’ta Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı önünde gerçekleşen etkinliklere İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı temsilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikler Beşiktaş Belediyesi Bando ekibinin gösterisiyle başlarken Beykoz Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ve deniz fakültesi öğrencilerin gösterileriyle devam etti. Ardından Beşiktaş sahile çeşitli ilçelerden kaldırılan gemilerle getirilen çocuklar ile Vali Şahin ve Başkan Demircan ile Beşiktaş Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Vali Şahin, Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi’ni ziyaret ederek günün anısına defteri imzaladı.

Boğaz turu ile devam eden etkinliklerde Vali Şahin, Başkan Demircan ve beraberindeki heyet deniz şehitleri için denizin mavi sularına çelenk bıraktı. Boğaz tutu sırasında katılımcılar Kıyı Emniyeti ekibinin bir botu başarıyla devirerek altından kolayca çıkmayı başardığı gösteri beğeni kazandı. Ekip, başarıyla ter dönen botu eski haline getirirken, Türk bayrağıyla kendilerini izleyenleri selamladı.

“Türk bayraklı gemiler dünyanın her tarafında seyri sefer ediyorlar”

3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de denizciliğe büyük önem verildiğine dikkat çeken İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Sizin silah gücüyle elde ettiğiniz ve koruduğunuz egemenlik hakkınız ve sahanız ancak ekonomik anlamda sosyal anlamda kültürel anlamda takip edilmişse ve paralel bir şekilde güçlendirilmişse o zaman biz mana ifade ettiğini bildiğimizden dolayı millet olarak hemen Kurtuluş Savaşı’nın akabinde Büyük Millet Meclisi’miz ilk yaptığı kanunlardan biri olarak Kabotaj Kanunu’nu yasalaştırmıştır. Biz kapitülasyonlardan sonra kendi denizlerimiz başta olmak üzere denizlerde kaybettiğimiz üstünlüğü tekrar ele almaya başladık. Türk bayraklı gemiler dünyanın her tarafında seyri sefer ediyorlar. Hele son yıl çıkarılan teşviklerle birlikte Türk bayraklı bandıralı gemi sayısı da oldukça artmaya başlamıştır. Önümüzdeki yıllar biz bunun ekonomik olarak sonuçlarını çok daha alacağız” dedi.

İki gün boyunca sürecek etkinliklerde 2 Temmuz Pazar günü Sütlüce Sahil’de 33 takımın katılacağı Dragon Boat yarışları gerçekleştirilecek.