Denizde boğulan Serkan Kulaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz günlerde Kartal sahilinden özel tekne ile adalara gitmek için eşi ve çocuğuyla denize açılan Serkan Kulaoğlu, teknenin su alması üzerine müdahale etmek için denize atlamış ve kısa süre sonra suda kaybolmuştu. Arama kurtarma çalışmalarının ardından Serkan Kulaoğlu’nun cansız bedenine ulaşılmıştı. Denizde boğularak hayatını kaybeden Kulaoğlu için Kartal meydanda bulunan Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazına Kulaoğlu’nun babası ayağı kırık bir şekilde katıldı. Namaz sırasında son kez eşine bakan karısı ise sinir krizi geçirdi. Kulaoğlu’nun tabutu cenaze aracına koyulduktan sonra annesi gelerek son kez baktı. Serkan Kulaoğlu’nun cenazesi Soğanlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.