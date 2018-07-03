Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2018 18:27

Denizde boğulan Serkan Kulaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’un Kartal ilçesinde sahilde eşiyle birlikte tekneyle denize açıldıktan sonra teknenin su alması üzerine denize atlayan ve boğularak hayatını kaybeden Serkan Kulaoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Denizde boğulan Serkan Kulaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

03 Temmuz 2018 18:27


Geçtiğimiz günlerde Kartal sahilinden özel tekne ile adalara gitmek için eşi ve çocuğuyla denize açılan Serkan Kulaoğlu, teknenin su alması üzerine müdahale etmek için denize atlamış ve kısa süre sonra suda kaybolmuştu. Arama kurtarma çalışmalarının ardından Serkan Kulaoğlu’nun cansız bedenine ulaşılmıştı. Denizde boğularak hayatını kaybeden Kulaoğlu için Kartal meydanda bulunan Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazına Kulaoğlu’nun babası ayağı kırık bir şekilde katıldı. Namaz sırasında son kez eşine bakan karısı ise sinir krizi geçirdi. Kulaoğlu’nun tabutu cenaze aracına koyulduktan sonra annesi gelerek son kez baktı. Serkan Kulaoğlu’nun cenazesi Soğanlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç