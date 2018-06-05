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05 Haziran 2018 15:56

Denizden çıkanlar bu kadarına da pes dedirtti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü’nde vatandaşların bilinçlendirilmesi maksadıyla deniz dibinde yapılan temizlik esnasında çıkanlar vatandaşları şaşkına çevirdi.

Denizden çıkanlar bu kadarına da pes dedirtti

05 Haziran 2018 15:56

Akıllı telefonlardan laptop bilgisayarlara, televizyonlardan araç lastiklerine, market arabasından çok sayıda şişeye e kadar denizden çıkan bir çok eşya, Kadıköy meydanında sergilendi.


Dünya Çevre Günü nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı’na bağlı dalgıçların temizlik amacıyla deniz dibinde yaptıkları çalışmalar, ‘Denizden babam çıksa yerim’ sözünün tarih olduğunu ortaya koydu. Deniz dibinden çıkarılan materyaller, Kadıköy meydanında sergilenirken, bu sergiyi gören vatandaşlar, şaşkına döndü. Denizden akıllı telefonlar, bilgisayar,market arabası, tablet ve televizyonların yanında biber gazı ve çok sayıda şişenin çıktığı görüldü. Temizliğe katılan dalgıç Eser Erol, “Aslında gözle görmediğimiz ne kadar şey varsa suyun altına bırakılmış durumda. Büyükşehir belediyesi olarak biz bunların düzenli olarak dışarıya alımını yapıyoruz. Zaten burada gördükleriniz de ilgi çeken, su altında çıkarttığımız materyaller. Ama inanın bundan kat kat fazlasını çıkarıyoruz bunların. Bugün Dünya Çevre Günü. Halkta bir bilinçlendirme oluşturmak adına bugün burada daldık. Şu anda da bir ekibimiz de suda. Onlar da birazdan geliyor. Aşağıda ne kadar kirleteni materyal varsa hepsini dışarı çıkarıp halkta bir bilinçlendirme oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.


Denizden çıkarılanları şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar ise, denizi kirletenlere sitem etti. Vatandaşlar, temizlik konusunda biraz daha dikkatli olma çağrısında bulundu.




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