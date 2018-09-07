Diğer
Kategoriler
07 Eylül 2018 12:38

Denize düşen helikopterin tekeri bulundu

Bostancı Sahili’nde denize düşen helikopterin tekeri bulundu.

Denize düşen helikopterin tekeri bulundu

07 Eylül 2018 12:38

Balık adamların denizin dibine dalarak sürdürdüğü enkaz arama çalışmaları havadan görüntülendi.


Bostancı Sahili’nde dün denize düşen helikopterin enkaz kaldırma çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başladı. Bölgede Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ekiplerinin enkaz arama çalışmaları aralık vermeden devam ederken helikopterin tekerinin bulunduğu öğrenildi.


Balık adamlar denizin dibinde yürüttükleri arama çalışmalarını sürdürüyor. Balık adamların denize dalma anları ve yaptıkları arama çalışmaları havadan görüntülendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
29
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç