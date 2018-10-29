Dentapol Kocaeli hizmete açıldı

Mehmet Burak Kapılı ve Diş Hekimi Dr. Esra Demir Koray ortaklığı ile kurulan Dentapol Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Kadıköy mahallesi Atatürk Bulvarında hizmete açıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Diş Hekimi Dr. Esra Demir Koray, “Tek hedefimiz mutlu çalışacak bir iş yeri hayal ettik. Bunu Dentepol ile birleştirdik. Bugünde açılışını gerçekleştiriyoruz. Açılışımıza katılan herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Burak Kapılı ise, “Güzel hedeflerle yola çıktık. Bugün bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyor, herkes için hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

Meslekte ki hedefinin insanları daha fazla mutlu etmek olduğunu ifade eden Entamed İnternational CEO'su Diş Hekimi Yalçın Genç, “Daha fazla hastamızın gülmesini sağlamak için 22 yıl çok çalıştım. 2018 yılında zincirleşmek ve Türkiye'de büyüme kararı aldık. Dr. Mehmet Burak ve Dr. Esra'yı tebrik ediyorum. Herkes daha çok gülsün diye biz çalışmaya devam edeceğiz. Kocaeli polikliniği ailemize hoş geldi” şeklinde konuştu.

Açılış törenine Entamed İnternational CEO'su Diş Hekimi Yalçın Genç, Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Özel, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, AK Parti eski İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi ve davetli katıldı.