Deprem konulu buluşlarda artış

Depremin yıl dönümünde Adres Patent deprem konulu patentlerle ilgili açıklama yaptı.

Adres Patent’in yaptığı araştırmaya göre deprem konulu patentlerin sayısında ciddi bir artış var. 17 Ağustos’ta gerçekleşen depremde Türkiye’nin deprem konulu 13 patent başvurusu varken 2018’de 313 başvuruya ulaştı.

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut son yıllarda başvurusu yapılan patent konulu buluşlar arasında çok önemli ve uygulanabilir sistemler olduğunu, bu buluşların uygulanmaya konulmasıyla mal ve can kayıplarının önüne geçilebileceğini belirtti.

Akbulut şunları söyledi: "Buluşlar ve harcanan Ar-Ge maliyetleri, ancak bu buluşların faaliyete geçmesiyle anlam kazanacaktır. Ülke olarak yaşadığımız deprem felaketlerine yenisini eklememek ve bu konudaki kayıplarımızı en aza indirmek için buluş sahiplerinin buluşlarının derhal uygulamaya geçmesi gerekiyor. Patent almaya uygun görülmüş nitelikteki tüm buluşlar depreme karşı daha güçlü olmamızı sağlayacaktır. Ayrıca buluşlar TÜBİTAK ve KOSGEB’in sanayileştirmeye yönelik destek programlarından yararlanarak toplumun faydasına sunulabilir".

Deprem konulu patent başvurularının içeriği hakkında da bilgi veren Akbulut, deprem emniyet ünitelerinden mikro operasyon kameralarına, korunma kulelerine kadar 313 buluşla ilgili patent başvurusunun yapıldığını söyledi.